美4月CPI顯示通膨趨緩！聯準會降息希望增 道瓊早盤上漲逾200點
美國勞工部15日公布4月份消費者物價指數（CPI），月增0.3％比預期的0.4％溫和，年增3.4％則是符合預期，但也已經比3月份CPI年增3.5％減少，顯示通膨似乎略微趨緩。市場樂觀看待聯準會（Fed）降息希望增加，美股受此激勵早盤開出紅盤，截止寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲258.96點、約0.65％；標普500指數上漲43.92點、約0.84％；納斯達克指數上漲161.46點、約0.97％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，最新CPI數字提振了聯準會將降息的市場樂觀情緒，根據芝商所的FedWatch最新預期，聯準會9月降息的機率為51.7％，比昨日的44.9％高，且突破50％的心理關卡。
Macro Institute的資深分析師尼克（Brian Nick）表示，市場正是期望看到這樣的通膨報告，這支撐了聯準會降息的可能，而一旦降息，許多像輝達（Nvidia）這樣的大公司都將獲益。
不過也有分析師持比較謹慎看法，Regan Capital的首席投資長韋蘭德（Skyler Weinand）就表示，目前通膨水準距離聯準會期待的2％仍距離甚遠，聯準會的未來政策路徑尚未確定，最新CPI數據只能說是讓聯準會喘了一口氣。