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陳慕義爆氣開轟北影！打臉「戲份太少成遺珠」：X的哩我讀過書

▲陳慕義成北影遺珠，台北電影節總監李亞梅解釋，是因為陳慕義的戲份太少，對此，陳慕義也不客氣直接開砲：「X的哩！我讀過書好不好。」（圖／翻攝自陳慕義臉書）
▲陳慕義成北影遺珠，台北電影節總監李亞梅解釋，是因為陳慕義的戲份太少，對此，陳慕義也不客氣直接開砲：「X的哩！我讀過書好不好。」（圖／翻攝自陳慕義臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

今（15）公布「台北電影獎」入圍名單，劇情長片《老狐狸》成為大贏家，入圍最佳劇情長片、導演共10項，然而最佳男主角入圍卻是童星白潤音，而非陳慕義，讓外界直呼可惜，台北電影節總監李亞梅解釋，是因為陳慕義的戲份太少，因此沒有入圍，對此，陳慕義也不客氣直接開砲。

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陳慕義在臉書發文怒轟：「X的哩！我讀過書好不好，戲份也是指演員在戲劇／電影中扮演的角色其重要性與參與的程度，亦即演員在作品中角色的份量。不要跟我說你們拿著碼表計時每個演員演出的秒數以此計其份量。」他舉例《教父》中的馬龍白蘭度同樣是戲份不多，卻仍獲得影帝殊榮。

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▲陳慕義在臉書發文怒轟台北電影獎。（圖／翻攝自陳慕義臉書）
陳慕義氣得點名台北電影獎，要他們直接說：「中國都在討論你陳慕義，不讓老狐狸進中國院線，不要再來害北影了」、「演戲就演戲搞什麼台獨」、「你自己從金馬之後沒戲約，有戲也變沒戲，我們沒惹你，你也不要來惹我們這些只做純藝術的人」，他強調自己的立場，會堅持台灣作為國家的獨立性，絕不容許外國干預台灣的言論、創作自由。

▲陳慕義撂狠話，透露自己還是會去頒獎典禮。（圖／翻攝自陳慕義臉書）
▲陳慕義撂狠話，透露自己還是會去頒獎典禮。（圖／翻攝自陳慕義臉書）
陳慕義最後更撂下狠話，「北影頒獎典禮我會去，讓北影更有包容性和視野。」引來不少藍勾勾帳號聲援。對此，台北電影節也回應：「台北電影獎評審在會議過程中，只針對演員的表演討論，無涉其他。台北電影節尊重評審委員的專業決定。」

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