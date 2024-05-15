屏東海洋生態保育小旅行開放報名

海洋委員會海洋保育署攜手屏東縣府以「保育我們的海洋，守護我們的未來」為主軸，舉辦三場次「海洋生態保育小旅行系列活動─海草篇、珊瑚篇與海龜篇」。首航於3月2日啟動，並將於6月4日、16日分別在國立海洋生物博物館和琉球鄉海洋驛站舉行。即日起開放線上報名，旨在啟發大眾對海洋保育的熱情，從理解到行動，深化國人對海洋保育的認識與參與。
記者莊全成／屏東報導
首站於3月2日屏東海口港展開首航，慶祝世界海草日，深入海草床等海洋生態系統，透過觀察與互動，了解海洋生物的生活環境，學習參與保護與恢復這些珍貴資源，獲得民眾好評。
第二站將於6月4日展開，專注於海洋生命搖籃──珊瑚。活動包括參觀海生館水族實驗中心X標本典藏室與珊瑚移植體驗，旨在喚起大眾對珊瑚礁的重要性及面臨的危機，鼓勵支持保育行動，激發國人參與海洋保育。
第三站於6月16日假琉球鄉海洋驛站舉行，以「同一片海-共創未來」為主題，規劃海洋保育暨海龜講座、小琉球導覽體驗、海洋科普活動與海龜產卵基地實踐，提供獨特的親海體驗，深入介紹海龜在海洋生態系統中的重要性，推動自然生態教育及保育工作，提升全民的海洋保育意識。
「屏東海洋生態保育小旅行」現已開始線上報名，透過旅行的空間移動，改變旅客觀看世界的方式，希望透過活動及宣導，增進民眾對海洋生態的視野，激發海洋保育的熱情與責任感，共同為維護海洋健康而努力。