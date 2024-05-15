唐吉訶德「扭蛋藏籤」破案了！官方認：人員作業疏忽 將全數退費
唐吉訶德爆出扭蛋藏籤事件！5月11日有民眾前往唐吉訶德西門店參加情趣用品廠商的扭蛋活動，包下最後六顆扭蛋卻不見最大獎，掀起社會譁然。事隔數日，唐吉訶德終於在今（15）日晚間發出道歉聲明，坦承「人員作業疏忽」，並開放兩波活動的全部消費者進行退費。
記者潘毅／綜合報導
唐吉訶德15日晚間發文表示，西門店TENGA店中店的扭蛋活動，共進行兩波，分別是4日至6日的第一波及8日至11日的第二波，然而第二波活動中，「因我方人員的作業疏忽，導致『TENGA FLIP ORB BLUE RUSH/極限藍』獎項未放進扭蛋機中，以及內部未將活動內容表達清楚，對於參加此活動消費者造成困擾，敝司深感抱歉」。
唐吉訶德表示，基於保護消費者權益及維護活動公平性，雙方決議參與兩波活動所有消費者全數提供「TENGA FLIP ORB BLUE RUSH/極限藍」乙個，消費者皆可憑消費證明至DON DON DONKI西門店兌換。
唐吉訶德指出，即日起參與兩波活動所有消費者皆可憑消費證明至DON DON DONKI西門店申請扭蛋退費，此次事件對消費者造成困擾再次致上歉意。
最後，唐吉訶德表示，此次造成消費者及社會大眾造成的困擾，唐吉訶德也責無旁貸概括承受。針對政府之消費者保護官提出的申訴，他們必定會按照程序配合詳細調查並報告，避免再次發生。後續也一定會負起企業責任加強員工內部訓練及保障員工相關工作權益。
DON DON DONKI完整聲明稿如下：