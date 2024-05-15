劉寶傑《關鍵》喊「出大事了」！回應國台辦制裁 3萬人在線朝聖
知名主持人劉寶傑以主持政論節目《關鍵時刻》17年，獨樹一格的主持風格深受觀眾喜愛，然而今（15）日他卻被中國國台辦指控，蓄意編造中國負面資訊，國台辦發言人陳彬華直接點名劉寶傑、黃世聰、李正皓、王義川、于北辰等人，要進行懲戒，對此，劉寶傑也在節目《關鍵時刻》回應，直喊：「我們出大事了！」
記者吳昕蓓／綜合報導
劉寶傑在節目上透露，看到自己被列入制裁名單，「把我給嚇死了！」他疑惑問道：「這個懲戒令到底是什麼，是跟台獨意識形態有關嗎？還是中國大陸對經濟緊縮？」他也找來在名單中的王世聰直呼：「世聰，我們出大事了！」劉寶傑忍不住感嘆，他們被制裁根本是「罔顧大陸發展的事實」。
王世聰直言：「我本人被列為中國要懲戒的名單之一，我們沒有發表相關政治立場，我們踩到一個紅線」，更直指底線就是被指控是「惡意唱衰經濟的中國人」，讓他忍不住反問：「中國經濟有這麼脆弱嗎？」同時也點出中國經濟下滑的事實，劉寶傑與來賓們熱烈討論，情緒十分激動。
節目才開播15分鐘，就有超過3萬人同時在線上觀看，不少網友紛紛直呼，「中國新領導人寶傑」、「剛剛一萬隻中國小粉紅被中國政府關廁所不准看節目！」、「國台辦在關注節目喔，翻牆的都被鎖定了到時候罰款在割一波韭菜」、「保衛台灣國，同島一命，全民皆兵，戰至最後一個人，讓老共得到一個無人島」、「中國很愛看關鍵時刻」。
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