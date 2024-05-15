汪峰擁小23歲新歡遭直擊！惹前女友開砲 粉絲怒轟：就妳走不出來
大陸搖滾男歌手汪峰結過3次婚，其中1位妻子還是女星章子怡，不過兩人的婚姻僅維持8年，2023年就畫下句點，日前汪峰在街上被網友直擊疑似有新歡，後續還被起底女方是小他23歲的知名網紅「森林北」（李巧），由於女方擁有一頭長髮，外貌也特別出眾，當時還有不少粉絲笑虧：「怎麼每個都這麼漂亮，到底有啥魅力」、「汪峰他配嗎？」不過先前與汪峰不歡而散的前女友葛薈婕，倒是看得非常不順眼，展開一系列公開抨擊，不僅指責汪峰對孩子不負責任，還嘲諷汪峰：「是沒靈感寫歌了嗎？」讓網友相當傻眼。
記者施以慧／綜合報導
葛薈婕昨（14）日在微博發出一張自己的黑白照，還寫下疑似攻擊汪峰的言論，「你是沒靈感寫歌了嗎？能不能對孩子們負點責？多大個人了，自己私生活還不會保護？」雖然她並未指名道姓，但網友認為葛薈婕批評的對象就是汪峰，不過粉絲對於葛薈婕開撕汪峰的行徑表示不願買單，「人家章子怡都不說，妳說啥」、「別人有一絲風吹草動妳就坐立不安了」、「就妳一天到晚走不出來」、「妳能不能直接給他打電話呀，別老來網上找判官。」但也有人出面緩頰，表示葛薈婕身為母親，有擔憂是正常的。
現年53歲的汪峰育有2女1子，其中1名女兒「醒醒」和1名兒子是與章子怡所生，而另1名女兒「小蘋果」則是與前女友葛薈婕所生，還原汪峰與網紅森林北在街頭被直擊的那天，汪峰帶著兒女外出聚餐，歡慶母親節，同行除了森林北外，還有1名保母。除此之外，森林北還牽著醒醒，模樣相當溫馨，而一行人在用餐結束後，一起坐同台車離開。
而網友們除了不滿葛薈婕的言論，也對於汪峰的新歡議論紛紛，其實這名網紅「森林北」來自新疆，現年30歲，外貌不遜於同鄉的迪麗熱巴，在抖音擁有251萬粉絲，據網友爆料，森林北還在某個官方部門擔任要職，可說是外貌實力兼具的90後美女。不過森林北的身分被起底後則是換粉絲看不順眼了：「汪峰在挑對象的眼光方面還是挺好的」、「汪峰真的艷福不淺，都看中他什麼長處了」。
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