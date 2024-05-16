今日社論／中國點名懲戒台灣名嘴　北風吹凍兩岸關係

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直接批評賴清德也就罷了，國台辦卻點名了幾個台灣「名嘴」，還揚言要連帶懲戒其家屬。這並非中國第一次點名恐嚇台灣人士，過去就曾公布「台獨頑固份子」名單，例如準副總統蕭美琴就二度被列入制裁清單，但過去名單之中都是政治人物，這一次，卻有民間人士被列入，這明顯與台灣對於言論自由的保障相左。
台灣的政論節目興盛，民間人士發言批評時政，這在台灣早已是稀鬆平常之事，中國卻隔著台灣海峽對此指指點點，甚至揚言要祭出法律措施，不禁讓台灣人民皺眉搖頭，兩岸的心理距離只會越來越遙遠。
近年來，中國陸續增修增訂國安相關法令，對於人民言論的管制更加緊縮，4月又公布新規，賦予當地執法人員檢查赴中國遊客手機、電腦等電子裝置的權力，這一切的動作都是想藉由管控言論，產生寒蟬效應，以控制人民思想，讓人民一句批評政府的話都不能說。而這隻箝制民眾言論與思想的手，正從對岸伸向台灣。
當政治力介入到民間，難免產生一定的後座力。2016年赴韓發展的藝人周子瑜因持國旗而被舉報台獨，被迫道歉，此事件影響了當年的總統大選。然而，多年以來，就算明知強硬態度無法拉攏台灣民眾的心，中國還是依舊故我，用一貫的立場對台灣文攻武嚇。
伊索寓言中「北風與太陽」的道理大家都懂，手段強硬只會把人越推越遠，但中國還是要當北風，當冷風越吹越強，兩岸關係恐怕越來越冰凍。