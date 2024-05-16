被中國制裁！李正皓「很光榮」　還自曝國台辦對話不忘偷臭徐巧芯

今日社論／中國點名懲戒台灣名嘴　北風吹凍兩岸關係

▲中國國台辦發言人陳斌華點名台灣5位名嘴將受法律懲戒。（圖／翻攝自國台辦微博）
▲中國國台辦發言人陳斌華點名台灣5位名嘴將受法律懲戒。（圖／翻攝自國台辦微博）

文／主筆室

在準總統賴清德520就職前夕，中國大陸國台辦透過記者會表示，將對黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等台灣「名嘴」以及家屬「實施懲戒」，消息一出再度引起輿論譁然。首先，在兩岸分治的情況下，中國要如何出手對台灣人民進行懲戒？再者，點名政治評論者，且批評其言論挑動兩岸敵意對立，無異是在挑戰台灣行之有年的言論自由。中國越是罵得張狂，台灣人民恐怕越是反感。

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賴清德就任總統在即，新政府的兩岸政策動見觀瞻，牽動美中台三邊關係，因此下週520的就職演說，勢必將成為全球焦點。過去曾自稱「務實台獨工作者」的賴清德，其實早已修正路線，往中間靠攏，意即他承接了蔡英文路線，採取不挑釁、不冒進、維持現狀的立場，但中國對此仍不滿意，在蔡賴交棒之前，還是要喊話痛批台獨一頓。

直接批評賴清德也就罷了，國台辦卻點名了幾個台灣「名嘴」，還揚言要連帶懲戒其家屬。這並非中國第一次點名恐嚇台灣人士，過去就曾公布「台獨頑固份子」名單，例如準副總統蕭美琴就二度被列入制裁清單，但過去名單之中都是政治人物，這一次，卻有民間人士被列入，這明顯與台灣對於言論自由的保障相左。

台灣的政論節目興盛，民間人士發言批評時政，這在台灣早已是稀鬆平常之事，中國卻隔著台灣海峽對此指指點點，甚至揚言要祭出法律措施，不禁讓台灣人民皺眉搖頭，兩岸的心理距離只會越來越遙遠。

近年來，中國陸續增修增訂國安相關法令，對於人民言論的管制更加緊縮，4月又公布新規，賦予當地執法人員檢查赴中國遊客手機、電腦等電子裝置的權力，這一切的動作都是想藉由管控言論，產生寒蟬效應，以控制人民思想，讓人民一句批評政府的話都不能說。而這隻箝制民眾言論與思想的手，正從對岸伸向台灣。

當政治力介入到民間，難免產生一定的後座力。2016年赴韓發展的藝人周子瑜因持國旗而被舉報台獨，被迫道歉，此事件影響了當年的總統大選。然而，多年以來，就算明知強硬態度無法拉攏台灣民眾的心，中國還是依舊故我，用一貫的立場對台灣文攻武嚇。

伊索寓言中「北風與太陽」的道理大家都懂，手段強硬只會把人越推越遠，但中國還是要當北風，當冷風越吹越強，兩岸關係恐怕越來越冰凍。

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