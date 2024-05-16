俄軍大舉進逼！哈爾科夫等東北地區告急 澤倫斯基外訪行程全取消
隨著哈爾科夫（Kharkiv）、沃夫昌斯克（Vovchansk）等地區的戰事越來越激烈，烏克蘭局勢持續惡化，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）週三宣布，推遲、取消所有原訂出國訪問的行程，烏克蘭軍方坦言，俄羅斯在哈爾科夫邊境沿線取得一些進展，烏軍在哈爾科夫州部分地區已撤退到「較有利」的據點。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《路透社》等外媒報導，俄羅斯開闢了新的入侵戰線，迫使基輔緊急增援，先前澤倫斯基曾說，俄羅斯恐將在數週內發動大規模攻勢，而俄軍上週五展開的新一波襲擊，恐使烏克蘭軍隊在東部、南部長約1000公里的守衛前線失去平衡。
沃夫昌斯克巡邏警察局長哈爾科夫斯基（Oleksiy Kharkivskyi）警告，眼下情勢「極其困難」，敵人正在沃夫昌斯克攻城掠地；烏克蘭國防部發言人拉祖特金（Dmytro Lazutkin）也表示，已有俄羅斯步兵團進入該鎮。俄羅斯國防部週三則聲稱，已在該地區又佔領2個定居點。
烏克蘭軍隊的資源短缺問題，因美國等盟友延遲武器交付而雪上加霜，美國國會花了6個月，才又批准一項重大援助計劃。烏軍仍竭力守住哈爾科夫防線，但面臨「困難局面」。
烏克蘭議會安全與國防委員會成員拉赫馬寧（Serhii Rakhmanin）直言，對俄羅斯來說，現在是一個機會之窗，「他們已感知到這點，也已經累積了足夠的資源」，預計未來3個月對烏克蘭來說非常關鍵，如果新的武器供應能及時抵達，情況或許仍有機會改善。