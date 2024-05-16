劉寶傑等人遭懲戒　矢板明夫：中國黔驢技窮才拿名嘴出氣

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矢板明夫表示，今年1月的總統大選前，在野黨和中國就用「票投民進黨、青年上戰場」的口號恐嚇台灣選民，但沒有成功，眼看還有幾天，台灣新總統就要宣布就職，卻沒有出現兵凶戰危的情況，台灣股市反而還被全世界投資家看好、股價連創新高；反觀滬市和港股則一直跌跌不休。
對此，中國出招，拿幾個名嘴出氣，被點名的黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑，在矢板明夫看來，都不是強烈主張台獨的人，只是偶爾會批評一下中國政府或在中國發生的亂象，也因為他們談吐幽默、有邏輯、說服力、聲量，所以變成了中國制裁的對象。他們的意見，台灣社會即使有人不認同，一般也並不認為有何不妥，若因為言論就被制裁，只會把大多數台灣民眾推向中國的對立面，讓人感覺：「中國太沒有自信了」、「以後千萬不要和中國統一」。
矢板明夫並說，此消息宣布後，很多台派名嘴都覺得，沒被國台辦選中很沒面子、不公平，甚至揚言要努力「爭取進入下一批名單」，他本人也被媒體問到，對於自己沒有進入名單一事有何感想。然而，身為「長期報導中國問題」的日本記者，他其實早在2016年，就被時任中國外交部新聞司司長的陸慷，點名為境外敵對勢力，自嘲的打下：「比各位還早了8年」，也很高興能看到捍衛自由民主的隊伍不斷壯大。