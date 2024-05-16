520後還有名嘴會被中國懲戒？王義川踢爆：是「這2人」
中國國台辦針對台灣5位「名嘴」黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川下達了「懲戒令」，理由是「挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重」，引起各界譁然。對此，李正皓以及王義川也在三立政論節目表示，預估520新政府就任後，懲戒名單恐怕還會再多2人，分別是范世平、陳柏惟。
政治中心/綜合報導
李正皓首先針對上榜回應，他表示之所以能上榜，是因為自己在節目中的「個人表現」。至於為何張益贍、四叉貓劉宇、陳柏惟沒被列入名單，李正皓建議他們別再罵徐巧芯、柯文哲或是去翻徐巧芯的信箱、申請徐巧芯家門口的路權了，應該要做的是「罵習近平」或是「申請北京天安門前的路權」。
另一位上榜的王義川則表示，自己過去曾因說出「中國高鐵沒有靠背」，就被朱鳳蓮在記者會上點名，當時朱鳳蓮要他到祖國看看。然而現在被懲戒，也讓王義川困惑，「兩岸不是要融冰嗎，不是要對話嗎，不是要叫我到祖國看看嗎」，他進一不指出，中共現在透過懲戒介入台灣的政論節目要大家不要再討論，「那是不可能的」，更要求習近平注意，因為朱鳳蓮是要他去中國走走，但陳斌華卻要懲戒他，由此看來「陳斌華就是在破壞兩岸關係」。
然而台灣有不少名嘴都在納悶自己為何沒有上榜，王義川開玩笑的表示自己問過了，只要被列入懲戒名單後就可以推薦，便和李正皓說要推薦范世平以及陳柏惟，「520之後的制裁名單大概就有這2位」。他最後也強調，台灣難能可貴的就是言論自由，只要不是罵髒話，想要罵誰就是誰的自由，都不會被懲戒。