枕頭悶殺親生兒女！中和狠媽認壓力大犯案　凌晨遭裁定羈押獲准

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根據警方調查，蘇女當天先飲酒後再吸食K他命，徒手將9歲女兒死後，再對兒子動手，蘇女手腕上佈滿兒女的抓痕，原先蘇女也打算輕生，不過體力耗盡，精神不佳呆坐3小時無法動手，直到徐女抵達，赫然發現兩名兒女的遺體皆已發紫。
法院指出，經訊問並參酌檢察官所提出之相關事證，認定蘇女所犯刑法第271條第1項、兒童及少年福利及權益保障法第112條第1項前段成年人故意對兒童犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，並有逃亡、湮滅證據、勾串證人之虞，有羈押之必要，裁定羈押並禁止接見通信。
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