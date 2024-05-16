狠母摩鐵悶殺小姊弟！前櫃姐未婚當2寶媽　疑5個月沒收入慘釀悲劇

枕頭悶殺親生兒女！中和狠媽認壓力大犯案　凌晨遭裁定羈押獲准

▲新北市中和區14日一間摩鐵內，一對小姊弟被蘇姓媽媽悶死，蘇女閨蜜徐姓女子到摩鐵探訪發現後報案，蘇女坦承因為生活壓力大，打算將兒女殺害後再輕生，今天凌晨裁定羈押。（圖／翻攝畫面）
▲新北市中和區14日一間摩鐵內，一對小姊弟被蘇姓媽媽悶死，蘇女閨蜜徐姓女子到摩鐵探訪發現後報案，蘇女坦承因為生活壓力大，打算將兒女殺害後再輕生，今天凌晨裁定羈押。（圖／翻攝畫面）

記者孫唯容／綜合報導

新北市中和區14日一間摩鐵內，一對小姊弟被蘇姓媽媽悶死，蘇女閨蜜徐姓女子到摩鐵探訪發現後報案，蘇女坦承因為生活壓力大，打算將兒女殺害後再輕生，15日下午移送新北地檢署複訊後，檢方認蘇女涉嫌重大，向法院聲請羈押，16日凌晨法院裁定羈押並禁止接見通信。

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蘇女在母親節（12日）深夜11時許，搭乘計程車載著兩個孩子入住摩鐵，致電徐女告知與兒女入住，請她買些餅乾及零食前來。13日晚間徐女抵達探望母女3人，得知蘇女經濟狀況不是很好，也感受蘇女精神狀況也不太穩定，待了約一個小時後離去，後續徐女在14日下午2時許，再度到訪摩鐵，卻發現2個孩子已死亡，全案才曝光。

根據警方調查，蘇女當天先飲酒後再吸食K他命，徒手將9歲女兒死後，再對兒子動手，蘇女手腕上佈滿兒女的抓痕，原先蘇女也打算輕生，不過體力耗盡，精神不佳呆坐3小時無法動手，直到徐女抵達，赫然發現兩名兒女的遺體皆已發紫。

法院指出，經訊問並參酌檢察官所提出之相關事證，認定蘇女所犯刑法第271條第1項、兒童及少年福利及權益保障法第112條第1項前段成年人故意對兒童犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，並有逃亡、湮滅證據、勾串證人之虞，有羈押之必要，裁定羈押並禁止接見通信。

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