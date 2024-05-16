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UberEats砸大錢併購台灣Foodpanda　張啓楷：「這3件事」重中之重

▲民眾黨立委當張啟楷呼籲公平會重視消費者與外送員權益，並避免壟斷。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.15）
▲民眾黨立委當張啟楷呼籲公平會重視消費者與外送員權益，並避免壟斷。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.15）

政治中心/綜合報導

近日傳出外送平台Uber Eats將以9.5億美元（約新台幣309億元）併購foodpanda台灣外送事業，公平會已表態將審查該案市場集中度、結合後存續公司的漲價能力、聯合行為的可能性及市場效益等面向。為此，民眾黨立委張啓楷表態要求謹慎審查，強調「避免過度壟斷」、「保障消費者權益」、「保障外送員權益」才是重中之重。

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張啓楷指出，此併購案公平會必須嚴格把關，依公平交易法第13條第1項「整體經濟利益大於限制競爭之不利益」才許可結合，公平會可以依法禁止其結合、限期令其分設事業、處分全部或部分股份、轉讓部分營業、免除擔任職務或為其他必要之處分，並得處新臺幣20萬元以上5000萬元以下罰鍰。

張啓楷表示，外送平台在台灣蓬勃發展是好事，但前提應照顧到消費者，並且優先保障外送員勞動權益，併購的目的，應是提供更好的服務、更合理的價格，以及為了提供外送員更好的勞動條件及保障，而非讓外送員成為馬路上狂飆送餐的血汗勞工，耗費更大的社會成本處理消費者爭議、勞資糾紛及可能的交通安全風險。

張啓楷強調，有關此併購案之審核，建議公平會應該參照更多社會表態想法，多聽取外送員工會意見，避免過度壟斷、以建構更好的外送產業環境為主軸處理此案。

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