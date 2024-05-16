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斯洛伐克親俄總理遭襲！控暗殺有政治動機　蒲亭譴責「滔天罪行」

▲俄羅斯總統蒲亭（圖）譴責斯洛伐克總理菲喬遇襲一事。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭（圖）譴責斯洛伐克總理菲喬遇襲一事。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

斯洛伐克總理菲喬（Robert Fico）當地時間15日驚傳當街被槍擊，據悉遭連開5槍，一度有生命危險（life-threatening condition），必須靠手術保命，在經過搶救後，似乎已脫離危險。槍手身分被起底是反對派作家，斯洛伐克官方聲稱，這是一樁具政治動機的謀殺，不只歐美領袖紛紛發聲譴責，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也透過聲明批評，針對菲喬的暗殺企圖是「滔天罪行」。

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綜合《CNN》等外媒報導，嫌犯是71歲的彩虹文學俱樂部（DUHA Literary Club）創辦人，曾撰寫3本詩集，具體行兇動機仍在釐清，但有消息指出，他是著名的反菲喬人士。至於菲喬先前就曾陸續擔任斯洛伐克總理長達10多年，也是匈牙利總理奧班（Orbán Viktor）的親密盟友，特別是在批評歐盟政策方面。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲菲喬遇襲現場，1名男子當場被捕，消息指他是斯洛伐克的反對派作家。（圖／美聯社／達志影像）
報導指出，去年10月，菲喬在發起批評西方支持烏克蘭的競選活動後，贏得了他身為斯洛伐克總理的第3個任期，實現東山再起的目標，並承諾立即停止對烏克蘭的軍事支持，阻止烏克蘭加入北約的「野心」，顛覆自前年初俄烏戰爭開打以來，斯洛伐克對烏克蘭的支持立場，大選前也毫不掩飾他對克里姆林宮的同情，指責是「烏克蘭納粹和法西斯分子」迫使蒲亭採取行動。

刺殺行動發生後，俄羅斯駐斯洛伐克大使隨即發聲譴責，表示聽到消息時感到相當震驚。蒲亭也在寫給斯洛伐克總統卡普托娃（Zuzana Caputova）的信中表示，這種滔天罪行毫無道理，認為菲喬是一個勇敢、意志堅強的人，希望他能克服眼前的困難局面。

斯洛伐克國防和內政部長，都將事件歸咎於該國仇恨言論和分裂氛圍上升，直言對菲喬的暗殺企圖是出於「政治動機」，斯洛伐克經歷了「民主最糟糕的一天」。

斯洛伐克反對派議員則強調，持不同政治觀點並不是錯事，但社會上存在的干擾，導致了不當的暴力行為，也對國家內部安全造成不好的影響。

事件發生後，包括美國總統拜登（Joe Biden）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），北約秘書長史騰伯格（Jens Stoltenberg）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak），德國總理蕭茲（Olaf Scholz），烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在內，多位歐美領導人都表達對暴力的譴責，祝福菲喬能夠度過難關。

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