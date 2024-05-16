Take That宣布「11月高雄開唱」搶票時間曝！陳其邁獲讚：太狂了
英國「接招合唱團」（Take That）被譽為是「披頭四」後最受歡迎的英國傳奇天團，昨（15）日他們在社群上無預警宣布，將舉辦亞洲巡迴演唱會，海報上顯示11月16日將來高雄開唱，門票將於6月21日上午11點開賣，粉絲全嗨翻。
記者薛羽彤／綜合報導
1990年出道的Take That 專輯銷售量全球超過4500萬張，橫掃8座全英音樂獎、勇奪2座MTV音樂大獎。1996年宣布解散，2005年又宣布重新組合復出，他們也被BBC譽為「披頭四之後最受歡迎的英國樂團。」
Take That昨日宣布亞洲巡迴演唱會目前有4場，分別在新加坡、雅加達、高雄到最後唱到東京，11月16日他們將到高雄流行音樂中心開唱，門票將於6月21日上午11點開賣。
高雄市長陳其邁也在臉書上布達此消息「是誰許願『接招合唱團』？許願成功！」粉絲在底下留言興奮瘋喊，「邁邁你太太誇張了」、「邁邁市長太厲害了啦」、「高雄越來越不講武德了」、「我許願成功了最愛邁邁市長了」、「天啊！高雄又是你！太誇張啦。」
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