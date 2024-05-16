雙管齊下！蒲亭抵達北京展開訪問 俄國天然氣大咖前往伊朗
俄羅斯總統蒲亭，已於16日凌晨4點左右飛抵北京，展開為期2天的訪問，也是他自本月正式展開第5個總統任期以後，首次出國訪問。與此同時，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）執行長米勒（Alexei Miller）也正在伊朗，被認為是俄烏戰爭下，俄國有意擴大與2國的能源、貿易關係。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導，俄羅斯天然氣工業股份公司擁有全球約15%的天然氣儲量、49萬名員工，是俄羅斯最大的企業之一， 重要性之高，一度被稱為「國中之國」，但由於與曾是主要銷售市場的歐洲，天然氣貿易量驟減，於2023年出現20多年來的首次年度虧損，多達6290億盧布，折合美元約69億。
報導提到，因為烏克蘭戰爭的政治影響、北溪天然氣管線神秘爆炸，俄羅斯天然氣工業股份公司對歐洲的天然氣出口，已降至前蘇聯時期的低點。
報導並指出，米勒在伊朗會見了該國第一副總統莫赫貝爾（Mohammad Mokhber）、伊朗石油部長歐吉（Javad Owji）等人，與此同時，蒲亭也率領高級代表團訪問中國，將與習近平舉行會談。俄羅斯天然氣工業股份公司並未透露，米勒是否會參加在中國舉行的中俄元首會晤，克里姆林宮則表示，蒲亭將討論烏克蘭、擴大能源和貿易關係等問題。