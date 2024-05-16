促台星交流！新加坡台商辦「大師午餐會談」　童振源：凝聚網絡

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童振源表示，駐新加坡已經滿週年了，他說這一年來在官邸舉辦的活動與餐敘應該不下四百場，有時候一天甚至從早上、中午、下午到晚上都有早茶、餐敘、下午茶、交流會或講座，參加人數最多高達70人以上，最長時間達到四小時以上，甚至同時在小客廳與餐廳宴請賓客。
童振源說：「只要我的時間許可，台灣來訪的政府官員、學者、協會或業者，我都會盡量在官邸宴請，並邀請當地的台商、專業人士或新加坡企業朋友交流，以便確認代表處可以協助台灣朋友的事宜，促進台星更緊密的夥伴關係，激發台星之間更多潛在的合作契機。」
駐新加坡台北辦事處說明，為了促進台星更多面向交流與合作，在官邸還辦過春節團拜、台新藝文沙龍、青年諮詢會議、五大社團青年交流會、台灣威士忌品酒會、台灣美容醫學分享會、舞鈴劇場交流分享會、陳瑞斌大師鋼琴講座、黃清標大師美食饗宴、高雄餐旅大學陳嘉謨大師美食饗宴、世界各國台商與新加坡產業界交流會、矽谷科技台商交流會與僑務工作諮詢會議。
近期第一次舉辦「大師午餐會談」，非常受歡迎，而且有不少新朋友加入。未來會繼續協助台商會舉辦更多類似講座，以便分享產業科技新知，促進台星企業與專業人士交流，同時凝聚更多台灣人在新加坡的力量與網絡。