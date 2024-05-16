影／黃循財就職新加坡總理！誓言延續新加坡奇蹟　李氏時代結束

促台星交流！新加坡台商辦「大師午餐會談」　童振源：凝聚網絡

▲童振源出席台商會舉辦的「大師午餐會談」。（圖／新加坡台商會提供）
▲童振源出席台商會舉辦的「大師午餐會談」。（圖／新加坡台商會提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

我國駐新加坡辦事處代表童振源近期參與在官邸由台商會舉辦「大師午餐會談」，邀請聯昌銀行消費金融暨數位化事業部蔡美玲總經理及星展銀行執行委員會成員之一的林鑫川策略長與轉型部門Rajeev Hassamal總經理演講金融科技與AI科技在金融業的運用。

我是廣告 請繼續往下閱讀
童振源指出，這場會談非常受到台灣鄉親歡迎，不僅座談會超時將近一小時，而且大家討論熱絡，幾乎沒有人提早離席。「很高興看到很多年輕專業的台灣鄉親來參加此次講座，當然也受到台商會資深先進的支持，讓大家有機會吸收科技新知、建立人脈網絡、促進跨域交流。我們正在規劃兩個月後的人工智慧（AI）產業趨勢與科技應用的講座，歡迎新加坡台灣鄉親屆時向台商會報名共襄盛舉！」

童振源表示，駐新加坡已經滿週年了，他說這一年來在官邸舉辦的活動與餐敘應該不下四百場，有時候一天甚至從早上、中午、下午到晚上都有早茶、餐敘、下午茶、交流會或講座，參加人數最多高達70人以上，最長時間達到四小時以上，甚至同時在小客廳與餐廳宴請賓客。

童振源說：「只要我的時間許可，台灣來訪的政府官員、學者、協會或業者，我都會盡量在官邸宴請，並邀請當地的台商、專業人士或新加坡企業朋友交流，以便確認代表處可以協助台灣朋友的事宜，促進台星更緊密的夥伴關係，激發台星之間更多潛在的合作契機。」

駐新加坡台北辦事處說明，為了促進台星更多面向交流與合作，在官邸還辦過春節團拜、台新藝文沙龍、青年諮詢會議、五大社團青年交流會、台灣威士忌品酒會、台灣美容醫學分享會、舞鈴劇場交流分享會、陳瑞斌大師鋼琴講座、黃清標大師美食饗宴、高雄餐旅大學陳嘉謨大師美食饗宴、世界各國台商與新加坡產業界交流會、矽谷科技台商交流會與僑務工作諮詢會議。

近期第一次舉辦「大師午餐會談」，非常受歡迎，而且有不少新朋友加入。未來會繼續協助台商會舉辦更多類似講座，以便分享產業科技新知，促進台星企業與專業人士交流，同時凝聚更多台灣人在新加坡的力量與網絡。

影／黃循財就職新加坡總理！誓言延續新加坡奇蹟　李氏時代結束

學費1人補助逾100萬元！新加坡砸重金培養人才　台灣政府可借鏡

新加坡觀光鎖定名人加持、高端族群　童振源：口碑行銷效益驚人！

新加坡與台灣頗相似？專訪台灣駐星代表童振源談「小國大經濟」　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載