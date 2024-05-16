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Toyz牢房生活按表操課！入監住10人團體房　週一到週五做手工

▲實況主Toyz（劉偉健）因販毒遭判4年2個月定讞，預計今（16）日上午到台中地檢署報到，隨後發監台中監獄執行。（圖／翻攝自Toyz臉書）
▲實況主Toyz（劉偉健）因販毒遭判4年2個月定讞，預計今（16）日上午到台中地檢署報到，隨後發監台中監獄執行。（圖／翻攝自Toyz臉書）

記者孫唯容／綜合報導

實況主Toyz（劉偉健）因販毒遭判4年2個月定讞，預計今（16）日上午到台中地檢署報到，隨後發監台中監獄執行。據了解，Toyz將入住8-10人團體房，未來生活將按表操課，周一到週五到工房工作，每天工作4至5小時，晚間9點熄燈就寢，隔天早上8點開封（出房門）。

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▲今（15）日晚間Toyz開了「再見直播」，並一度眼匡泛紅哽咽。（圖／翻攝Toy直播）
▲今（15）日晚間Toyz開了「再見直播」，並一度眼匡泛紅哽咽。（圖／翻攝Toy直播）
Toyz 昨天晚間9點進行最後一次直播，觀看人數破3.9萬，也正式認愛篠崎泫，直播中他無法忍住淚水表示，「距離我去報到…不到12小時」沉重說「我可能隨時會崩不住，請原諒我沒辦法在這場直播娛樂大家。」

據了解，收容人的安排將視犯罪情節以及是否有安全顧慮或管理上的考量，如果需要特殊管理，就會居住在2、3人的的小房，如果沒有重大情節，則會安排在8至10人的大房，沒意外Toyz應該會入住在10人大房。

看守所的生活按表操課，Toyz報到後二、三個禮拜，就會分配到工房工作，與上班族同樣從週一到週五工作，工作內容包括代工、裁縫等簡易工作，每天工作4至5小時；起居時間將在每天早上8點開封（出房門），30分鐘後抵達工房，11點和17點吃午餐和晚餐，下午5點半收封回房間，晚間9點熄燈就寢，直到隔天上午8點開封，期間Toyz可以看看書、看電視，晚間9點熄燈就寢，直到隔天上午8點開封。

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