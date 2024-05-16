陳偉殷5局飆6K丟4分！拿下本季第2勝 劉致榮本季2A初登板狂飆5K
38歲的台灣強投陳偉殷今（16）日在美國獨立大西洋聯盟進行本季第4次先發，他代表長島鴨先發對上約克革命隊，共主投5局掉4分，送出6次三振，幫助球隊以7：4獲勝，他也拿下本季第2勝。而劉致榮則是本季2A初登板，3局送出5次三振，還有被敲出任何安打，發揮精彩。
記者黃建霖/綜合報導
陳偉殷上一場出賽是在5月10日，先發對上史塔登島渡輪鷹，他主投6局被敲6安，飆2次三振、投出3次保送，繳出6局失2分優質先發，以7：2幫助球隊取勝，自己也拿下本季首勝今天陳偉殷主投5局，被敲出9安，失掉4分，其中有3分是自責分，飆出6次三振，投出2次四壞保送，隊友火力支持前3局就打下5分，終場以７: 4擊敗對手，陳偉殷取得第2場勝投。
劉致榮也繳出好投 3局5K上演三振秀
而另一場比賽，效力紅襪的劉致榮今天也正式在2A復出，這也是他今年在2A的首秀，於對上洋基2A的比賽中的6局下登板，上演三振秀，3局就投出5次三振，僅有1次四壞保送，沒有被敲出任何安打，無失分。
劉致榮在4月初因為肩膀疲勞被紅襪放進傷兵名單，本月10號才首度在新人聯盟進行復健賽，當時他主投3局投沒有失分，飆出5次三振，與今天的內容相似，也展現出他的狀態確實不錯。
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