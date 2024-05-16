Toyz入獄1週菜單曝光！第一餐吃「大腸包小腸」 每天炸物配甜湯
知名直播主Toyz（劉偉健）3年前因涉嫌販賣二級毒品大麻菸彈，遭法院判處4年2個月定讞。Toyz將於今（16）日上午前往台中地檢署報到，並於當日發監至台中監獄服刑；由於Toyz過去多次以「美食公道伯」自稱，不少人敲碗他開箱看守所菜色，Toyz入獄後的菜單也跟著曝光。
記者賴禹妡／綜合報導
根據法務部矯正署臺中看守所官網，可以看到收容人膳食菜單每週都會更新，且每日菜色都不同。而Toyz於16日發監至台中監獄服刑，午餐將吃1人份的大腸包小腸以及綜合滷味、油辣小黃瓜、砂鍋魚肉湯，晚餐則是辣子雞丁、螞蟻上樹、紅茶西米露。
Toyz入監後，隔日的早餐為牛奶饅頭、麥茶，午餐吃炸白帶魚、黑胡椒雞柳燴飯、牛奶薏仁湯，晚餐則是奶油雞丁、麻辣豆腐、黑糖粉圓。收容人膳食菜色大多包含炸物、滷味以及鹹水雞，且多餐都配有甜湯，每週三還會搭配水果。
而Toyz在入監前最後一場直播中透露，粉絲們無需擔心他的事業，可以在喝飲料、吃火鍋時想到他，其餘他將交給合作夥伴處理，對方是個三觀正的人。Toyz也在該場直播認愛篠崎泫，表示直播以及家人、貓咪交由另一半處理。