台積電ADR再攀高！激勵台積電開盤衝至853元　台股上漲228點

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權值股全數走高，台積電開盤上漲14元、來到853元，再創歷史新高；鴻海上漲4.5元、來到175元，股價再創15年高；聯發科上漲30元、來到1185元。
美國股市昨日全數走高，主要是因為通膨出現降溫訊號，昨日公佈的4月CPI指數年增3.4%，符合市場預期。月增部分為上漲0.3%，低於市場預期的上漲0.4%。而4月核心CPI則是年增3.6%、月增0.3%，符合市場預期。CPI數據報喜，也提高市場對於降息的希望，CME FedWatch工具顯示，交易員預計聯準會將於9月開始降息的可能性為50.5%。而這也讓美債殖利率昨日大幅下跌，10年期公債殖利率下降10個基點來到4.34%。
也因此美股四大指數全數上漲。道瓊指數上漲349.89點或0.88%，收39908點；那斯達克指數上漲231.21點或1.4%，收16742.39點；標普500指數上漲61.47點或1.17%，收5308.15點；費半指數上漲141.15點或2.88%，收5045.08點。其中道瓊、那斯達克、標普500指數皆創下歷史新高。
科技五大天王只有亞馬遜收黑。Meta上漲2.05%，蘋果上漲1.22%，Alphabet上漲1.27%，微軟上漲1.75%，亞馬遜下跌0.58%。半導體股也多數收紅，AMD上漲4.25%，美光上漲2.4%，博通上漲4.07%，高通上漲2.98%，輝達上漲3.58%，應用材料上漲3.66%，德儀上漲2.3%。
台股ADR多收高。台積電ADR上漲2.39%，再創歷史新高，日月光ADR上漲2.29%，聯電ADR下跌0.36%，中華電信ADR上漲0.91%。其中，台積電ADR換算台北交易股價首度衝上1000元大關，晉升千金股之列。