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湖人補強鎖定Donovan Mitchell！已準備報價　籃網、熱火是競爭者

▲根據美媒爆料，洛杉磯湖人隊已準備好要對克里夫蘭騎士球星Donovan Mitchell報價，而布魯克林籃網、邁阿密熱火和休士頓火箭則可能是他們的競爭者。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據美媒爆料，洛杉磯湖人隊已準備好要對克里夫蘭騎士球星Donovan Mitchell報價，而布魯克林籃網、邁阿密熱火和休士頓火箭則可能是他們的競爭者。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

洛杉磯湖人本季首輪被淘汰，季後賽他們幾乎必定將有所行動，就在「詹皇」LeBron James重回克里夫蘭騎士主場看球後不久，ESPN 知名記者Brian Windhorst在《Get Up》節目中表示，湖人隊已準備好要對騎士球星Donovan Mitchell報價，而布魯克林籃網、邁阿密熱火和休士頓火箭則可能是他們的競爭者。

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稍早，騎士已在東區季後賽次輪被波士頓塞爾提克給淘汰出局，如果Donovan Mitchell對留在一支未來難以進一步提升成績的球隊不感興趣，那騎士隊可能會在2025年合約到期前將他交易，避免他離隊而得不到任何補償。

▲此役砍下29分的克里夫蘭騎士球星Donovan Mitchell則是現役中G2勝率最高的球員，他率領球隊攻破波士頓塞爾提克主場，扳平戰局。（圖／美聯社／達志影像）
▲克里夫蘭騎士球星Donovan Mitchell季後賽爆發，已經鎖定不少球隊的關注。（圖／美聯社／達志影像）
Donovan Mitchell很搶手　湖人、熱火、籃網都想要

對此Windhorst明確表示，「我不想讓我的家鄉克里夫蘭感到恐慌，但目前有很多球隊已經準備好報價交易了。」他在節目上提到，洛杉磯湖人隊、邁阿密熱火隊和布魯克林籃網隊是對Mitchell感興趣的球隊，陣容年輕的休士頓火箭也可能出手

Mitchell在即將到來的2024-25賽季能賺進3540萬美元的年薪，屆時他將年滿28歲，在2025-26賽季結束後將有一個3700萬美元的球員選項。由於左小腿拉傷，Mitchell接連缺席騎士隊在次輪賽事的G4和G5，球隊在G5以98：113不敵塞爾提克，賽季結束。

湖人季後想補第3名球星　Mitchell本季場均26.6分市場行情不低

湖人和籃網在這個休賽期都迫切渴望補強另一名全明星球員。在LeBron James和Anthony Davis連續4年經歷令人失望的季後賽後，湖人希望尋找第3位球星來幫助他們。Mitchell是有運動能力、可以自己創造得分機會的球員，過去也已經證明過自己在季後賽的能力。

儘管Mitchell因膝傷缺席了賽季後半段的大部分時間，但他在本季例行賽場均可貢獻26.6分6.1助攻，連續5年入選全明星。今年季後賽驚人的表現，可能讓他市場行情不會太低。

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