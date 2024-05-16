湖人補強鎖定Donovan Mitchell！已準備報價　籃網、熱火是競爭者

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Donovan Mitchell很搶手 湖人、熱火、籃網都想要
對此Windhorst明確表示，「我不想讓我的家鄉克里夫蘭感到恐慌，但目前有很多球隊已經準備好報價交易了。」他在節目上提到，洛杉磯湖人隊、邁阿密熱火隊和布魯克林籃網隊是對Mitchell感興趣的球隊，陣容年輕的休士頓火箭也可能出手。
Mitchell在即將到來的2024-25賽季能賺進3540萬美元的年薪，屆時他將年滿28歲，在2025-26賽季結束後將有一個3700萬美元的球員選項。由於左小腿拉傷，Mitchell接連缺席騎士隊在次輪賽事的G4和G5，球隊在G5以98：113不敵塞爾提克，賽季結束。
湖人季後想補第3名球星 Mitchell本季場均26.6分市場行情不低
湖人和籃網在這個休賽期都迫切渴望補強另一名全明星球員。在LeBron James和Anthony Davis連續4年經歷令人失望的季後賽後，湖人希望尋找第3位球星來幫助他們。Mitchell是有運動能力、可以自己創造得分機會的球員，過去也已經證明過自己在季後賽的能力。
儘管Mitchell因膝傷缺席了賽季後半段的大部分時間，但他在本季例行賽場均可貢獻26.6分6.1助攻，連續5年入選全明星。今年季後賽驚人的表現，可能讓他市場行情不會太低。
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