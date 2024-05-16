撿到槍？黃國昌咬芭樂嗆民進黨「花10億養29個廢物！」
民眾黨立院黨團總召黃國昌昨（15）日和國民黨團一同夜守立法院議場大門，避免民進黨杯葛「國會改革」議案。和民眾黨新北黨部主委陳世軒到場探班開直播，只見黃國昌咬芭樂時怒嗆民進黨「年花10億養29個廢物」，稱當年先喊廢監察院的是民進黨，結果拿到權力卻提好將監委提滿。
政治中心/綜合報導
黃國昌表示，誠實面對過去才能思考未來，要算清楚芭樂黨（民進黨）的芭樂票。台灣前進需要推動的改革，台灣民眾黨主張是廢除監察院，就要看民進黨的立場，當年喊廢除監察院的是民進黨，結果拿到執政權後卻將29個監委提好提滿，更怒嗆「肉好香、好好吃，一年花10億養29個廢物」。
黃國昌指出，會這麼不客氣說「29個廢物」，是因為行政院前發言人陳宗彥接受業者性招待，幫業者關心酒店改裝，結果還可以不用彈劾，監察院長陳菊要不要出來說一說監院彈劾標準是什麼？又好比陸委會主委邱太三關說司法案件，幫富商施壓檢察官，也沒有被彈劾，「納稅人一年花10億養那29個廢物幹嘛？」
黃國昌強調，要廢監察院需要人民由下而上的草根力量，可是台灣民眾黨只有8席立委，達不到提案修憲的標準，但自己在立院會很認真拜託認同這個改革理念的所有立委，這將是民眾黨團提出的修憲提案重點。