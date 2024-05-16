NBA季後賽／塞爾提克113:98騎士！4:1闖東區決賽　Tatum準大三元

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雖然Donovan Mitchell缺陣，但騎士在第一節就打出氣勢，Darius Garland（加蘭）、Evan Mobley首節都拿下6分，加上Marcus Morris首節命中率百分百拿下7分，第一節結束兩隊28:28平手。
第二節Al Horford（霍福德）單節2顆三分球，Jayson Tatum單節也拿下7分，騎士方面Marcus Morris手感持續火燙，第二節再度拿下8分，Sam Merrill（麥瑞爾）單節2顆三分球的火力支援下，半場打完騎士52：58落後塞爾提克6分。
第三節，騎士持續追分Sam Merrill、Max Strus（史特魯斯）外圍持續開火，Evan Mobley單節拿下11分，但塞爾提克方面Jayson Tatum單節拿下10分，加上Payton Pritchard（普里查）從板凳跳出，單節拿下7分，塞爾提克以85：78領先騎士。
禁區不斷漏人 騎士末節回天乏術
第四節開賽，騎士一度將比分追到僅3分差，但塞爾提克隨即打出一波10:2的攻勢穩定戰局，騎士隨即叫出暫停，暫停回來後騎士也回敬一波5：0攻勢，再度縮小差距至10分內，但Jrue Holiday（哈勒戴）在第4節末段，砍進兩顆三分球，加上騎士防守不斷漏人，讓塞爾提克在禁區如入無人之境，終場塞爾提克就以113：98擊敗騎士，挺進東區決賽。
本場比賽騎士方面Evan Mobley砍下33分7籃板，Marcus Morris13投10中，三分球6投5中拿下25分，塞爾提克Jayson Tatum16投9中拿下25分10籃板9助攻準大三元的成績，Al Horford22分15籃板，拿下雙十。
塞爾提克挺進東區決賽後，將對上溜馬和尼克的勝者，目前溜馬和尼克的系列賽，由尼克3:2領先。
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