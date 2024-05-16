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廣達配發史上最高9元現金股利　台灣首富林百里89億再入袋

▲廣達每股將配發史上最高9元的現金股利，發放總額高達347.64億元，創下新高紀錄，而董事長林百里手中持股，算算可領到近89億元的現金股利。（圖／NOWnews資料照片）
▲廣達每股將配發史上最高9元的現金股利，發放總額高達347.64億元，創下新高紀錄，而董事長林百里手中持股，算算可領到近89億元的現金股利。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

受惠近年來AI浪潮推升的營運動能，廣達去年成績亮眼，公司已於4月12日進行除息，預計每股將配發史上最高9元的現金股利，發放總額高達347.64億元，創下新高紀錄，而董事長林百里手中持股，算算可領到近89億元的現金股利。

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根據公開資訊顯示，廣達董事長林百里，手中握有約41.57萬張，可領到至少37.41億元的現金股利。且他還透過名下千宇投資持有廣達57.24萬張股票，同樣也能領到約51.51億元的現金股利，光是一年的股息收入，林百里至少就可領到約88.92億元的鉅款。

去年廣達成績亮眼，毛利率達7.82%，創21年來新高，員工分紅也跟著變多。近日董事會也已通過決議，預計今年將發放總金額高達38億8747.9萬元的員工紅利，較去年發放的30億271.4萬元，年增幅度足足高達29.46%，羨煞不少上班族！不過說起員工分紅，廣達會固定在10、11月入帳，但會依照不同部門有不同的發放程度，因此每位員工實際領到多少，只能等入帳後確認。

廣達昨（16）日公布首季財報，三率三升！首季歸屬於母公司業主之淨利120.67億元，季增17.31%、年增86.42%，創歷年同期新高。毛利率8.48%、營益率4.52%同創歷年同期新高，淨益率4.66%，首季EPS 3.13元。

廣達指出，受惠產品組合優化，首季毛利率成長。第1季筆電出貨量達1050萬台，季增1%，優於原先預期的下滑7到9%，較去年同期減少2.8%。展望未來，之前廣達高層證實搭載輝達GB200的伺服器，預計9月量產，估今年伺服器出貨量維持雙位數成長，動能較先前預期更樂觀。

今年75歲的林百里因廣達股價狂飆而在去（2023）年7月13日躍升為台灣首富，擠進富比士最新的全球前500富豪榜。回顧2020年，富比士公佈的2020年台灣50大富豪，林百里淨資產達43億美元，排名僅第7，但到了2023年7月13日，顯示林百里身家突破94億美元（約2923億台幣），而今年4月，富比世最新即時統計，林百里以126億美元的身家，成為台灣首富，在全球富豪榜排名則高居第157名。



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