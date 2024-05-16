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限3天！全家拿鐵、霜淇淋「第2件10元」　7-11蜂蜜海鹽霜淇淋半價

▲全家週末分享日來了！自5月17日起至19日，會員限定購買大杯特濃拿鐵第2杯10元。（圖／全家提供）
▲全家週末分享日來了！自5月17日起至19日，會員限定購買大杯特濃拿鐵第2杯10元。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家週末分享日來了！自5月17日起至19日，會員限定購買大杯特濃拿鐵第2杯10元，霜淇淋第2支也只要10元優惠；7-11則是今起有寄杯咖啡520元優惠組，可選大杯熱卡布奇諾15杯、特大杯美式14杯、特大杯拿鐵11杯。此外，7-11新口味霜淇淋「海鹽蜂蜜牛奶」週五六日限定優惠，使用指定支付方式，任選第2隻半價。

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🟡全家便利商店
📍門市｜5月17日至5月19日
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元
◾Fami!ce霜淇淋(不限口味) 第二支10元

📍APP優惠趣領券｜5月13日至5月17日
◾雙柚康普茶／石榴紅康普茶任選買1送1（原價55元、特價28元）
◾黑松沙士大人系啤酒花風味任選買1送1（原價35元、特價18元）

▲ 全家本週限時5天的優惠趣也來了，有雙柚康普茶／石榴紅康普茶任選買1送1，還有黑松沙士也半價喝。（圖／翻攝自APP）
▲ 全家本週限時5天的優惠趣也來了，有雙柚康普茶／石榴紅康普茶任選買1送1，還有黑松沙士也半價喝。（圖／翻攝自APP）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜5月15日起至6月11日（每週五六日）
◾霜淇淋任選第2支半價優惠（icash2.0、icashpay支付）

▲7-11新口味霜淇淋推出「海鹽蜂蜜牛奶」，聯名蜜蜂故事館，是消暑必備的美味。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11新口味霜淇淋推出「海鹽蜂蜜牛奶」，聯名蜜蜂故事館，是消暑必備的美味。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍APP｜5月15日至5月24日
◾特大杯拿鐵咖啡11杯520元，限10萬組
◾特大杯美式咖啡14杯520元，限10萬組
◾中杯精品美式／拿鐵任10杯520元，限3萬組
◾大杯熱卡布奇諾15杯520元，限3萬組
◾To b. by agnes b.經典冰可可2杯120元，每日限1000組

▲7-11則是今起有寄杯咖啡520元優惠組，可選大杯熱卡布奇諾15杯、特大杯美式14杯、特大杯拿鐵11杯。（圖／7-11提供）
▲7-11則是今起有寄杯咖啡520元優惠組，可選大杯熱卡布奇諾15杯、特大杯美式14杯、特大杯拿鐵11杯。（圖／7-11提供）

📍APP｜5月17日至5月21日
◾特大杯香橙果纖氣泡咖啡2杯99元
◾特大杯香橙果纖氣泡凍飲2杯99元
◾特大杯香橙果纖風味冰茶2杯88元
以上每日各限量1000組

▲7-11香橙果纖系列優惠價限7天。（圖／7-11提供）
▲7-11香橙果纖系列優惠價限7天。（圖／7-11提供）
📍門市｜5月15日至5月28日
◾CITY特大杯以上、珍珠全品項，任選第2杯7折
◾精品大杯美式／拿鐵任選2杯119元

▲門市則有精品美式／拿鐵任選2杯119元，相當於加9元可再多喝一杯精品拿鐵。（圖／7-11提供）
▲門市則有精品美式／拿鐵任選2杯119元，相當於加9元可再多喝一杯精品拿鐵。（圖／7-11提供）
📍門市｜5月17日至5月19日
◾香橙果纖風味氣泡咖啡2杯99元

迎接520我愛你！7-11寄杯咖啡「15杯520元」　今起拿鐵第2杯9元

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