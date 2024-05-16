限3天！全家拿鐵、霜淇淋「第2件10元」　7-11蜂蜜海鹽霜淇淋半價

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📍門市｜5月17日至5月19日
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元
◾Fami!ce霜淇淋(不限口味) 第二支10元
📍APP優惠趣領券｜5月13日至5月17日
◾雙柚康普茶／石榴紅康普茶任選買1送1（原價55元、特價28元）
◾黑松沙士大人系啤酒花風味任選買1送1（原價35元、特價18元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜5月15日起至6月11日（每週五六日）
◾霜淇淋任選第2支半價優惠（icash2.0、icashpay支付）
📍APP｜5月15日至5月24日
◾特大杯拿鐵咖啡11杯520元，限10萬組
◾特大杯美式咖啡14杯520元，限10萬組
◾中杯精品美式／拿鐵任10杯520元，限3萬組
◾大杯熱卡布奇諾15杯520元，限3萬組
◾To b. by agnes b.經典冰可可2杯120元，每日限1000組
📍APP｜5月17日至5月21日
◾特大杯香橙果纖氣泡咖啡2杯99元
◾特大杯香橙果纖氣泡凍飲2杯99元
◾特大杯香橙果纖風味冰茶2杯88元
以上每日各限量1000組
📍門市｜5月15日至5月28日
◾CITY特大杯以上、珍珠全品項，任選第2杯7折
◾精品大杯美式／拿鐵任選2杯119元
📍門市｜5月17日至5月19日
◾香橙果纖風味氣泡咖啡2杯99元