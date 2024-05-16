天氣預報／明天急凍14度！520就職典禮雨神同行　下週二全台有雨

天氣預報／今晨13.3度！下週「梅雨滯留鋒」殺到　大雷雨連轟3天

▲好天氣會持續到週末，但下週將有「梅雨季第3波滯留鋒」，預估下週二至下週四，全台都有降雨機率。（圖／記者葉政勳攝）
▲好天氣會持續到週末，但下週將有「梅雨季第3波滯留鋒」，預估下週二至下週四，全台都有降雨機率。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

今（16）日全台各地天氣晴朗穩定，但清晨受到東北季風和輻射冷卻影響，苗栗西湖出現最低溫攝氏13.3度，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，好天氣會持續到週末，但下週將有「梅雨季第3波滯留鋒」，預估下週二至下週四（5/21至5/24），全台都有降雨機率。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮表示，今、明兩天，鋒面在巴士海峽至呂宋島一帶，而大陸高壓帶來乾空氣，各地晴朗穩定，中南部山區午後偶有零星少量降雨的機率，「白天偏熱、早晚偏涼，日夜溫差大」；清晨因「輻射冷卻」加成，北台灣部分平地最低溫降至攝氏15度或更低。今日各地氣溫分佈上，北部攝氏15至31度，中部攝氏18至33度，南部攝氏20至34度，東部攝氏16至32度。

▲週五至下週一總統就職典禮水氣稍增，降雨的區域會慢慢變廣，下週二預估全台都有降雨機率。（圖／中央氣象署提供）
▲週五至下週一就職典禮水氣稍增，降雨的區域會慢慢變廣，下週二預估全台都有降雨機率。（圖／中央氣象署提供）
吳德榮說明，週末兩天各地白天仍然晴熱，午後山區偶有局部陣雨的機率，下週一就職典禮（5/20）「白天偏熱，水氣增多」，午後局部陣雨或雷雨機率提高，且降雨範圍會擴大至部分平地。

下週二至週四西南風增強、配合梅雨季第3波滯留鋒徘徊，各地將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，這三天因大氣不穩定，容易有「中小尺度對流系統」發展，伴隨小範圍強降雨、雷擊、強風等「劇烈天氣」。

天氣預報／明天急凍14度！520就職典禮雨神同行　下週二全台有雨

好天氣持續到週末！下週二「水氣增多、鋒面報到」　全台都會下雨

天氣預報／出門帶外套！今晚東北季風增強　氣溫一天「暴跌10度」

天氣預報／北台灣再冷2天！周六國中會考天氣佳　梅雨估月底殺到

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載