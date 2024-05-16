天氣預報／今晨13.3度！下週「梅雨滯留鋒」殺到 大雷雨連轟3天
今（16）日全台各地天氣晴朗穩定，但清晨受到東北季風和輻射冷卻影響，苗栗西湖出現最低溫攝氏13.3度，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，好天氣會持續到週末，但下週將有「梅雨季第3波滯留鋒」，預估下週二至下週四（5/21至5/24），全台都有降雨機率。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮表示，今、明兩天，鋒面在巴士海峽至呂宋島一帶，而大陸高壓帶來乾空氣，各地晴朗穩定，中南部山區午後偶有零星少量降雨的機率，「白天偏熱、早晚偏涼，日夜溫差大」；清晨因「輻射冷卻」加成，北台灣部分平地最低溫降至攝氏15度或更低。今日各地氣溫分佈上，北部攝氏15至31度，中部攝氏18至33度，南部攝氏20至34度，東部攝氏16至32度。
吳德榮說明，週末兩天各地白天仍然晴熱，午後山區偶有局部陣雨的機率，下週一就職典禮（5/20）「白天偏熱，水氣增多」，午後局部陣雨或雷雨機率提高，且降雨範圍會擴大至部分平地。
下週二至週四西南風增強、配合梅雨季第3波滯留鋒徘徊，各地將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，這三天因大氣不穩定，容易有「中小尺度對流系統」發展，伴隨小範圍強降雨、雷擊、強風等「劇烈天氣」。