《馴鹿寶貝》台灣版！保全痴戀女住戶狂傳「鹹濕訊息」 下場出爐
高雄一位李姓保全迷戀上女住戶，瘋狂透過傳訊息示愛，甚至睡前傳送露點照，宛如夯劇《馴鹿寶貝》真實版，女方不堪其擾，去年將李男2年多傳送的訊息交付檢警提告，橋頭地院依違反跟騷法判處李男應執行拘役70天。
記者孫唯容／綜合報導
根據判決書，李姓保全於2022年愛上女住戶，還不斷傳訊息給對方，內容不斷示愛，還希望與對方發生性關係，女方分別於2022年4月中兩度報案，雖然轄區警受理後聯繫李男行為，不過他依然不放棄，依然傳訊「整個公司都知道我想娶妳當老婆，結果你卻要把我送進法院。」、「我累到連去買菸的力量都沒了，好想睡覺，累到很想X進妳體內，我想我累瘋了！」甚至還傳露點照給對方，嚇壞該名女住戶。
對於跟騷行為，李姓保全否認，辯稱自己與女方交往，但是女方有所誤會，強調對方並未明確拒絕，還曾收下贈予的火鍋料，不過女住戶表示收下火鍋料僅為住戶交流收下，自己也曾明確回覆拒絕的4則簡訊，並說對李姓保全採不赴約、不接電話、不回簡訊的明確態度，但他卻未因此停止追求。
橋頭地方法院審理後，認為李男雖有碩士學位，不過對法治觀念淡薄，無視被害人身心痛苦，直到法院審理時依然故我，持續騷擾、打電話、傳訊息，犯後態度不佳，依多數犯罪責任遞減原則，判處應執行拘役70天，可易科罰金一日1000元折算。全案可上訴。
※【NOWnews 今日新聞
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