天成飯店集團旅展優惠！3200元能住到3家飯店　吃到飽每人780元起

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天成飯店集團平日聯合住宿券每張3,200元，集合旗下館別：台北天成大飯店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町，憑一張券可擇一館別於平日雙人入住使用含1-2客早餐，兩張券則可入住2023年度榮獲由交通部觀光署所頒發五星級殊榮的台北花園大酒店含2-4客早餐。此外亦推出旅展限定加碼好康，憑1張券入住天成文旅-蜂巢加碼假日不加價。
憑券入住桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店(本館)則享當晚消夜與翌日早餐一泊二食。憑1張券入住嘉義天成文旅-繪日之丘則可住宿四人溫馨家庭房，成為旅遊計畫首選，或是憑1張券可以享台北花園大酒店頗受好評的Garden SPA推出全身精油舒壓60分鐘與臉部嫩白護理60分鐘各一堂。
瑞穗天合國際觀光酒店則推出平日週一至週四雙人住宿券，城堡精緻客房雙人住宿券每張9,999元，城堡或親子溫馨家庭房雙人住宿券每張10,999元，城堡精緻客房雙人三天兩夜住宿券每張16,999元，住宿券皆含一泊二食早餐與晚餐、溫泉黃金湯與108個泡湯戲水池等體驗。頂級露營車體驗朋趣Bon Chill Glamping也推出雲端號(一大床兩小床)露營車平日雙人體驗7,299元，享一泊四食，持券亦可加人加價，或選擇加價400元升等曙光號(一大床一小床)，加價600元升等天馬號(兩大床)。
另外也有優惠餐券，像是台北天成大飯店「翠庭」推出6.2折原價值5,280元的招牌四人烤鴨合菜只要3,600元。 超人氣的台北花園大酒店「饗聚廚房」自助餐檯全面升級，平均每客只要780元，平日自助午/晚餐或假日下午茶套券一套5張3,900元，下殺7.9折。泰式餐廳「花園thai thai」，獻上商業套餐券一套5張2,000元，享受平均每客400元的超值優惠。「PRIME ONE牛排館」廣受歡迎的平日商業午餐套券以7.7折每張1,000元即可享受價值每客1,180元+10%之商業午餐美饌。
位於信義區的天成世貿國際會館「翠庭」中餐廳，廣受歡迎的烤鴨三吃兌換券每張2,080元約7.3折。天成文旅-華山町的超人氣網美餐廳「華山町餐酒館」，此次亦推出饗食通用券每張1,500元，即可折抵價值1,800元消費。
天成飯店集團Cosmos CLUB APP推出專屬活動，凡於旅展期間加入會員，就贈送精美限量帆布環保飲料提袋，還可再享好禮抽獎機會，大獎天天抽，祭出瑞穗天合國際觀光酒店-城堡精緻客房平日住宿券，共計抽出4張，價值3萬5,200元。於現場消費單筆滿額6,600元再贈個人旅行盥洗包，數量有限贈完為止。
位在南台灣義大世界內的義大皇家酒店及義大天悅飯店，則於端午節檔期推出多種優惠住房方案。義大皇家酒店，於6月8日至10日推出「券戀端午」專案，包括兩天一夜方案，入住雅緻家庭房住宿一晚含翌日自助式早餐4客，優惠價5555元起；或三天兩夜方案，入住雅緻家庭房2晚，享受自助早餐4客，優惠價8888元起。飯店再加碼贈送摩天輪搭乘券，及適用於館內餐廳的500元餐飲抵用券。
義大天悅飯店同樣於6月8日至10日推出「粽夏遊端午」專案，分別為兩天一夜，入住溫馨家庭房一晚含翌日自助式早餐2客，優惠價3555元起；以及三天兩夜，入住溫馨家庭房2晚含翌日自助式早餐2客，優惠價6888元起，住客除加碼獲贈摩天輪搭乘券外，預訂「三天兩夜」住房專案的遊客更可獲得天悅烘焙房新推出的粽型麵包1組。