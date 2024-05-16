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69歲周潤發跑步被捕獲！大腿驚見2乒乓球腫塊冒出　影迷心疼了

▲69歲周潤發跑步被捕獲，左大腿驚見2顆如乒乓球大小的腫塊冒出。（圖／微博、小紅書）
▲69歲周潤發跑步被捕獲，左大腿驚見2顆如乒乓球大小的腫塊冒出。（圖／微博、小紅書）

記者黃雅琪／綜合報導

即將滿69歲的「發哥」周潤發，平常熱愛跑步，更參與過大大小小的馬拉松比賽，還因此造就影迷們「捕捉野生發哥」的有趣互動，他對於跑步巧遇影迷合照更是來者不拒！近日，有網友又拍到周潤發跑步的英姿，想不到卻發現他左大腿上出現「2顆腫塊」，網友瘋狂猜測是「靜脈曲張」不宜跑步。

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一名網友在社群平台發文「太平山捕捉野生發哥一隻！」他分享多張野生周潤發跑步照片，並興奮寫下：「早起登頂太平山，迎面而來一群晨跑客，中間一位看著眼熟，終於到我捕捉到野生周潤發！」照片中周潤發身穿背心、短褲以及內搭褲，全身黑色運動裝，卻搭上亮眼的紅色跑鞋，格外吸睛。

▲周潤發（左）大腿出現2顆腫塊。（圖／小紅書）
▲周潤發（左）大腿出現2顆腫塊。（圖／小紅書）
戴著墨鏡專心跑步的周潤發，整個人體態維持得非常好，一點也不像是即將滿69歲的人！不過，有眼尖的網友發現，照片中周潤發的左大腿上，竟然出現2顆如乒乓球大小的腫塊，網友議論紛紛，有人懷疑是因為靜脈曲張所引發的現象，認為周潤發這樣的狀態不應該再跑步了，但也有網友覺得跑步鍛鍊，對身體有益。

▲周潤發經常出現在香港街頭，被影迷們捕捉隨性模樣。（圖／小紅書）
▲周潤發經常出現在香港街頭，被影迷們捕捉隨性模樣。（圖／小紅書）
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