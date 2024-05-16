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金智媛排隊買50嵐！輪到她「認真研究菜單」　中杯珍奶速速吸光光

▲金智媛因為《淚之女王》爆紅，排隊買50嵐（KOI Thé）時立刻被認出來。（圖／dancma_1019 threads）
▲金智媛因為《淚之女王》爆紅，排隊買50嵐（KOI Thé）時立刻被認出來。（圖／dancma_1019 threads）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星金智媛今年因為主演電視劇《淚之女王》人氣爆棚，她5月12日受精品邀約飛往新加坡工作，更在當地抽空旅遊，女神還被粉絲巧遇看到在排隊買50嵐（新加坡名為：KOI Thé）、鞋子，她穿著輕便服飾零偽裝的模樣，羨煞全網：「我也好想遇到野生金智媛！」

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金智媛12日現身仁川機場時，被前所未有的粉絲、媒體人潮包圍，這是她出道以來第一次被這麼多人送機，神情慌張不知所措；抵達新加坡時，更沒想到會有大批粉絲迎接，她也親民一一揮手、收禮，令苦等多時的粉絲心滿意足。不僅如此，她昨（15）日結束工作返韓，接機大廳的粉絲與記者人數似乎再多一倍，路人都震驚表示：「第一次看到除了偶像以外的藝人被這樣接機，演員也沒有這樣過。」顯現金智媛的高人氣。

金智媛在新加坡工作下班後，毫無偽裝逛街頻頻被粉絲遇到，有人透露在公司旁邊看到她在排隊買50嵐，隨後就有人PO出金智媛跟著人潮排隊的照片，輪到她與好友時，就低頭研究菜單，據悉金智媛最後買珍珠奶茶，甚至還被發現立即「吸光」，她也對於粉絲要求合照來者不拒，相當親民。

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