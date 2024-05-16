捷絲旅推「520快閃我愛你」！5/20開搶限期5天 每人每晚850元起
超低住宿優惠只限5天能下訂！晶華國際酒店集團旗下、緊鄰三和國中捷運站的捷絲旅台北三重館，將於5月20日至5月24日推出「快閃我愛你」限時優惠活動，房價一萬元的家庭客房，不含早餐最低每人每晚850元起，6月底前皆可入住。官網訂房加購6月底前的高鐵車票，一律7折起優惠，雙人左營-台北來回最高省1,800元起。另外，台南晶英則攜手位於175縣道東山咖啡公路上的「大鋤花間咖啡生態農場」推出「玩咖之旅」，兩人入住每晚6,999元起。
記者葉盛耀/綜合報導
捷絲旅三重館位於新北市三重區三和路，緊鄰捷運蘆洲線的三和國中捷運站2號出口，距離國道一號三重交流道約需5分鐘車程，交通便利、生活機能完善，95間客房的平均坪數為7到9坪，全館皆為獨立空調、客房隔間牆密實並擁有大片對外落地窗，浴室則採用乾濕分離設計，格局舒適乾淨。
飯店特別規劃有Extended Stay (延伸住宿)房型，不但加大房間的坪數、更增設精簡的餐廚設備及浴缸，打造真正像家一般的舒適感。位於飯店一樓的「Just Café 捷食藝」餐廳，擁有好口碑精緻菜色，每日推出1至2道主廚推薦及地方特色美食，菜色嚴選來自台灣各地的新鮮食材，包括新鮮當令的沙拉吧、台式古早味料理以及眾多融匯中西料理概念的新創菜色。
捷絲旅三重館此次「快閃我愛你」優惠將於5月20日開搶至5月24日，房價一萬元的家庭客房，不含早餐最低每人每晚850元起。
另外，台南晶英則攜手位於175縣道東山咖啡公路上的「大鋤花間咖啡生態農場」推出「玩咖之旅」，這裡產出的咖啡豆曾在美國咖啡品質協會亞洲區精品級中獲得殊榮，也屢次在臺南市精品咖啡評鑑得到冠軍，住房專案內容包含五小時的生態探索旅行，由職人介紹台灣咖啡豆栽種背景、豆種處理法到品嚐手沖飲品，完整從樹上到杯中的體驗，含伴手禮咖啡盆栽與農場晚餐，兩人入住每晚6,999元起，連續入住另有優惠。
台南晶英玩「咖」之旅 專案除了入住舒適的客房，另包含園區半日遊體驗，先由職人介紹台灣咖啡豆種植的歷史與地理淵源，農場主人會端出在地特產煙燻龍眼肉包裹咖啡豆試吃。接著再到咖啡園認識鐵比卡、黃坡旁、紫葉、薇拉西雅與藝妓等耳熟能詳的咖啡品種，咖啡漿果採收後的關鍵即是風味處理法，運用水洗、日曬、蜜處理等方式賦予豆子不同層次的香氣，最後再回到屋內細品手沖咖啡香氣，能在山巒美景的陪伴下享用個人火鍋或者創意輕食。