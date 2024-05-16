瑞典IKEA最夯美食「不是肉丸」！當地人認冠軍是它 炸雞翅也消失
IKEA宜家家居除了家具外，美食小站以及餐廳也受到台灣民眾喜愛，尤其長年熱銷的瑞典烤肉丸更是KEA美食餐廳的招牌之一，不過事實上「瑞典烤肉丸」在瑞典IKEA可不是最暢銷的美食王者，而是Flaskschnitzel（炸豬肉排）佔領銷量冠軍寶座，並且台灣IKEA超熱賣的炸雞翅，竟是亞洲地區限定美食，雖然在香港、台灣IKEA都相當熱賣，不過在瑞典當地IKEA可沒有該品項唷！
記者鍾怡婷/綜合報導
IKEA餐廳中你最愛的美食是哪一道呢？去年（2023）《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理網友10大熱議的IKEA餐飲品項，排名依序為霜淇淋、瑞典烤肉丸、鯊寶包，霜淇淋屬於美食小站販售的品項，因此IKEA餐廳中討論度最高的由「瑞典烤肉丸」拔得頭籌。
TOP1：霜淇淋（無配料）
TOP2：瑞典烤肉丸／雞肉丸
TOP3：鯊寶包
TOP4：霜淇淋（有配料）
TOP5：炸雞翅
而《NOWnews》記者實際走訪IKEA發源地，在瑞典Almhult小鎮中的IKEA Älmhult store門市，並由美食餐廳主管Sophia分享瑞典當地熱銷排行榜，發現在IKEA具有代表性的烤肉丸，竟然不是當地的熱銷冠軍，前三排名依序為Flaskschnitzel（炸肉）、瑞典肉丸、雞胸肉；美食小站點心熱銷榜，則分別為法式熱狗、霜淇淋、熱狗。
Sophia提到，當地住宅區來到IKEA Älmhult store大約需要長達一小時的車程，因此高達6至7成的顧客會停留在餐廳用餐，其中Flaskschnitzel（炸豬肉排）做為熱銷冠軍，正是因為符合北歐民眾的飲食喜好。記者實際開箱品嚐Flaskschnitzel，吃起來類似於台灣的日式薄豬排，中間的豬肉沒有明顯的醃製調味，炸後酥脆的口感相當下飯。
此外，在瑞典當地的IKEA中也意外發現台灣熱銷的炸雞翅不見蹤影，對此IKEA解答，炸雞翅屬於亞洲限定美食，除了在台灣熱銷外，在香港的IKEA也受到顧客喜愛，而IKEA會針對不同國家的顧客，量身打造各國民眾喜愛的美食餐點，讓消費者在購物後也能享有美味的一餐。