林智鴻訪橫濱市議會　推高雄與橫濱港灣淨零碳排合作

高雄市議會國民外交促進會會長、市議林智鴻15日代表議長康裕成訪問橫濱市議會，由日華親善橫濱市議會議員聯盟會長橫山正人與橫濱市議會副議長福島直子接待，林智鴻認為，未來高雄與橫濱除了在經貿活動往來應該更緊密外，更可以推行港灣淨零碳排合作，碳權交易雙邊認證，共同為2050淨零城市努力。
記者郭凱杰／高雄報導
橫濱市議會是高雄市議會的姐妹議會，去年11月橫山會長率團訪問高雄市議會，高雄市議會由議長康裕成率隊接待，雙方交流融洽。為了讓雙邊關係更為緊密，林智鴻此次也代表議長康裕成表達雙方姐妹議會的情誼外，也感謝日本對於台灣403東部強震的關心與慷慨解囊，台日關係在互相關懷協助下，建立「善的循環」，也因為善循環，雙邊更能讓彼此人民的「愛」能永續，情感越拉越緊。
林智鴻認為，高雄港跟橫濱港相同承載著國家經濟發展重任，更是兩國對外貿易的重要門戶，橫濱發展「橫濱港未來21」計畫，讓橫濱港成功轉型為一個繁榮的娛樂中心，商務、旅遊且充滿未來感的濱水區。高雄港灣也從駁二、高雄展覽館、高雄海洋流行音樂中心、高雄旅運中心、輕軌成圓等建設完成，開始積極引入AI，發展充滿「智慧」的亞洲新灣區。
林智鴻指出，高雄與橫濱雙邊城市港灣特性相似，未來面對2050淨零碳排的願景皆一致，橫濱目前已經積極推行海洋「藍碳信用額度」，結合地方政府、企業、漁民共同合作朝2050淨零碳排邁進。而高雄市去年通過淨零城市自治條例，並且擬定出減碳目標。