Toyz今入獄不捨媽媽「擁抱送別」！好友也到場 預計下午上囚車
電競直播主Toyz（劉偉健）因為販售大麻菸彈，遭判刑4年2月定讞，今（16）日上午戴黑色口罩、黑帽子，手提一袋黑色袋子現身中檢，在入內報到前，Toyz緊緊抱住媽媽，還有6位好友也到場送別，Toyz媽媽全程不發一語，在目送兒子走進中檢後，隨即在2名男性好友的攙扶下離開。
記者孫唯容／綜合報導
Toyz在上午9時30分許抵達中檢，現場大批媒體看到他蜂擁上前，他進入中檢前簡短受訪表示，「別的不說，希望大家未來內心有想要做錯事情的話，想想現在可以失去的，可能這個是我這幾個禮拜體悟最多的事情。然後，大家都要保重，我未來可能也要離開這片土地了，未來也許會再見，那也說不一定」，最後Toyz也說，請大家去喝個飲料的拾汣茶屋，全台灣免費。Toyz說完後快速轉身進入地檢署，現場也有支持者大喊「Toyz保重」。
Toyz媽媽與6名好友皆到場送別，母子先擁抱後，再由他一個人進去報到，媽媽一路目送，最後在Toyz友人的懷裡放聲大哭，隨即在2名男性好友的攙扶下離開，現場畫面令人鼻酸。
據了解，Toyz因販賣大麻菸彈，被判刑4年2月定讞，扣除2個月的羈押期間約還有4年刑期，依規定服刑逾二分之一就有資格申請假釋。