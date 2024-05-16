守議場遭傅崐萁摸頭！黃國昌反嗆：幽默互動遭政治攻擊真是夠了
國會改革法案將在17日闖關三讀，國民黨團昨日宣布，為防止綠營杯葛會在議場守夜，民眾黨立委也隨後加入值班守夜行列。昨晚國民黨總召傅崐萁帶著炸雞桶探班，跟民眾黨立院黨團總召黃國昌閒聊時還摸了黃的頭，綠營質疑「黃國昌把民眾黨帶成國民黨的附庸」。對此，黃國昌今（16）日表示，完全是人跟人之間幽默互動，民進黨都可以政治攻擊，真是夠了。
記者呂炯昌／台北報導
傅崐萁今天還原對話表示，「他很頑皮」，黃國昌分析了民進黨可能使出的戰術，包括文攻、武嚇，文攻可能是「案海戰術」，星期五一早提很多案子，必須導正下來，才不會讓星期五程序亂掉；第二個是冗長發言。至於武嚇的部分，民進黨可能衝上主席台，圍攻立法院長韓國瑜，黃國昌當時說，「武鬥就是傅總召負責」，傅崐萁笑說，「輕鬆的都給你，辛苦都交給我」，之後才摸了黃國昌的頭。
黃國昌今日回應表示，剛好有網路媒體來做直播，過程聊到如果禮拜五有人要上去佔主席台怎麼辦，「我就開玩笑，有武場的話交給黨團負責，是不是覺得我把鍋甩給他他就拍了一下。」完全是人跟人之間幽默互動，民進黨都可以政治攻擊，真是夠了。
黃國昌說，民進黨要好好反省為什麼他們需要在議場前，不就是民進黨8年芭樂票跳票，需要出來跟人民道歉，民進黨不了解318意義，當時國會無能阻擋，人民才以公民不服從處理。民進黨覺得現在不支持民進黨都賣台，「民進黨夠了，這樣貼標籤潑糞無法掩蓋事實。」