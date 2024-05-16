陳沂酸Keanna消費謝和弦！她痛揭傷疤反問「被逼流產不難過？」

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Keanna表示自己要出單曲被陳沂奚落無所謂，只怕對方模糊了她的初衷，「我想重申一下，我的動機就是想推廣我喜歡的人事物，包括有才華的雞二兄弟！」她也強調自己並不是任何人的附屬品，針對陳沂的質疑，Keanna說：「任何一個我本人回應的問題，妳認為的新聞炒作，其實都是我血淋淋無法抹滅的人生軌跡！」
Keanna自揭傷疤反問陳沂，「人家欠妳錢，妳會不會追討？一毛錢不還給妳，強制執行還惡意脫產，妳會不會生氣？當人家誤會妳，妳會不會陳述？會不會解釋？人家搶妳老公，逼到妳流產，就算過了一百年，妳心裡不難過？」Keanna坦言經歷過流產，在路上看到小寶寶心中都會感到惆悵，最後她隔空喊話陳沂「如果以上妳都沒感覺，我恭喜妳也很替妳開心，因為代表，妳是宇宙幸福小公主！但是也希望妳能明白和體諒，就像韓國瑜先生說的，世上苦人多！」
陳沂看到Keanna的貼文後，繼續發文回嗆，認為對方雞同鴨講，「妳消費阿扣跟鳳梨當89的關聯性究竟是…？沒讀書真的沒關係，但沒讀書還要裝有文化，就真的很好笑，完全黑菊既視感。」
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