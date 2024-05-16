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陳沂酸Keanna消費謝和弦！她痛揭傷疤反問「被逼流產不難過？」

▲陳沂酸Keanna（右）消費謝和弦，她不忍自揭傷疤回嗆「被逼流產不難過？」（圖／陳沂、Keanna臉書）
▲陳沂酸Keanna（右）消費謝和弦，她不忍自揭傷疤回嗆「被逼流產不難過？」（圖／陳沂、Keanna臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

謝和弦（R-chord）前妻Keanna最近要發新唱片，近來她再度發聲控訴前夫官司判決後，進入強制執行對方竟脫產，至今仍欠她上百萬。網紅陳沂酸她「謝和弦前妻Keanna最近要發片，又跑出來消費阿扣了。不講謝和弦，她真的就是nothing！」Keanna本人看到後發出長文回擊，「人家搶妳老公，逼到妳流產，就算過了一百年，妳心裡不難過？」

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網紅陳沂常對時事發表評論，近日她在臉書上批評謝和弦前妻Keanna，認為對方近日要發片，又開始出來消費前夫的惡行，「不講謝和弦，她真的就是nothing！」Keanna看到後也不甘示弱發出長文回擊，甚至扯到陳沂用奚落的方式攻擊鳳梨。

▲經紀人Rose透過臉書發文寫下「在婚姻未結束前，跟別的男人性交，算不算侵害配偶權呢？」疑似暗指Keanna，掀起關注。（圖／Keanna IG）
▲Keanna被陳沂酸要發片又出來消費前夫。（圖／Keanna IG）
Keanna表示自己要出單曲被陳沂奚落無所謂，只怕對方模糊了她的初衷，「我想重申一下，我的動機就是想推廣我喜歡的人事物，包括有才華的雞二兄弟！」她也強調自己並不是任何人的附屬品，針對陳沂的質疑，Keanna說：「任何一個我本人回應的問題，妳認為的新聞炒作，其實都是我血淋淋無法抹滅的人生軌跡！」

Keanna自揭傷疤反問陳沂，「人家欠妳錢，妳會不會追討？一毛錢不還給妳，強制執行還惡意脫產，妳會不會生氣？當人家誤會妳，妳會不會陳述？會不會解釋？人家搶妳老公，逼到妳流產，就算過了一百年，妳心裡不難過？」Keanna坦言經歷過流產，在路上看到小寶寶心中都會感到惆悵，最後她隔空喊話陳沂「如果以上妳都沒感覺，我恭喜妳也很替妳開心，因為代表，妳是宇宙幸福小公主！但是也希望妳能明白和體諒，就像韓國瑜先生說的，世上苦人多！」

▲謝和弦（左）在母親節前夕發文感謝女兒治癒了他的躁鬱症，更感謝老婆陳緗妮（右）一直以來的陪伴，並表示要再拼第3胎。（圖／翻攝自謝和弦臉書）
▲謝和弦（左）離婚Keanna再婚陳緗妮（右），婚後育有兩女。（圖／翻攝自謝和弦臉書）
陳沂看到Keanna的貼文後，繼續發文回嗆，認為對方雞同鴨講，「妳消費阿扣跟鳳梨當89的關聯性究竟是…？沒讀書真的沒關係，但沒讀書還要裝有文化，就真的很好笑，完全黑菊既視感。」

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