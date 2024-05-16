胡志強偕妻邵曉鈴慶76歲生日 江啟臣發文要向「學長」惡補這事
前台中市前市長胡志強昨天歡慶76歲生日，和太太邵曉鈴一起接受眾人祝福，立法院副院長江啟臣夫婦、立委廖偉翔等人都出席。身為胡志強人生最後一位關門弟子，廖偉翔指胡是他人生最特別的老師、帶他走向這條政治路；和胡志強、盧秀燕同屬「政大幫」的江啟臣，則稱身為學弟極需惡補的，是胡志強的幽默風趣。
記者顏幸如／台中報導
胡志強昨天過76歲生日，他在臉書貼出自己和太太邵曉鈴笑容滿面、接受大家祝福的照片，表示「感謝各位好朋友們幫我慶生，祝福大家都能平安健康！」一天有上千人留言祝福，顯現他的好人緣，台中市長盧秀燕說「這照片有聲音！胡市長的笑聲是台中人快樂的記憶」。
也在照片中的江啟臣，被視為藍營最可能接棒盧秀燕的人選，和胡、盧都是「政大幫」的他在自己臉書發文，透露胡市長是他政大外交系、美國南卡大學及中山獎學金的學長，兩人都當過行政院新聞局長與發言人，並說身為學弟還有個東西要惡補的，「就是胡市長的幽默風趣！」
曾是胡志強最後一位隨行助理的立委廖偉翔，也在臉書發文，指胡志強是他人生最特別的老師，不只帶他走向這條政治路，也一直告訴他，無論做什麼事、說什麼話，永遠站在別人的角度多想一點，自己從政的座右銘「從政，是為了別人臉上的笑容」，也是在胡市長身邊體會的。他相信從胡志強、盧秀燕到他們年輕一輩，秉持如此信念一棒接一棒、讓台中更好，就是胡志強最期待看見的生日禮物。