美國亞利桑那州鳳凰城廠區意外 台積電：不影響工程進行
根據外媒報導，美國當地時間15日下午2點45分左右，台積電位於美國亞利桑那州北鳳凰城廠區驚傳爆炸，造成至少1人重傷。為此，台積電今（16）日回應，因進場廢硫酸外包清運槽車異常而造成事故，此事件不影響該廠區營運或工程進行。台積電股價不受影響，今日早盤上漲17元、來到856元，漲幅0.7%，再創歷史新高。
記者許家禎／台北報導
根據ABC15 Arizona新聞報導，美國當地時間15日下午2點45分左右，當局接獲通報後隨即出動格倫岱爾（Glendale）和雛菊山（Daisy Mountain）警消以及危險物品小組，前往位於北鳳凰城第43大道（43rd Avenue）和鴿子谷路（Dove Valley Road）附近正在建設的工廠工地。
據當地消防官員表示，這次危險性物質通報是工廠發生爆炸導致，一名在工地施工的一名男子受到重傷，目前已經送往醫院治療。為此，台積電今日回應，亞利桑那州晶圓廠於美國時間15日因進場廢硫酸外包清運槽車異常，一名外包商清運司機於查看時發生意外，救護車已於第一時間將該員送往醫院，現場由消防單位進行事件原因調查中。
台積電強調，此事件不影響該廠區營運或工程進行。台積電在2020年5月宣布在鳳凰城建造半導體工廠的計畫，並於2022年7月開始建造，預計於2025年開始生產。亞利桑那州第二座晶圓廠，則延後至2027或2028年開始投產。台積電今年4月初也宣布要在美國設立第三座廠，預計將在2030年前導入2奈米製程或更先進的製程。