臺南市再獲中央補助停車場3.2億 黃偉哲：降低市府財政負擔
為解決台南市停車問題，南市府再獲交通部公路局核定「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」、「新營區停五立體多目標停車場」2案補助經費新臺幣3.2億元，加計地方配合款6.51億，總計將投入9.71億元經費，可於善化區增加300席小客車、232席機車；新營區增加216席小客車、機車停車空間，不僅解決停車問題，更可帶動地方發展。
記者郭俊暉／台南報導
市長黃偉哲表示，臺南市已爭取11座立體停車場闢建補助經費，並已陸續完工啟用，加計這次核定的2場立體停車場，總計獲核13座立體停車場，總經費75.16億元(中央補助24.83億元，地方自籌50.33億元)。過程中感謝中央及地方各級民代協助與關心，加速中央核定「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」1.8億元、「新營區停五立體多目標停車場」1.4億元經費補助。預計13場立體停車場全數完工後，可提供3,844席小客車與2,235席機車停車空間，執行進度與成績相當顯著。
黃偉哲指出，市府改善停車空間的腳步從不停歇，這次核定的「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」、「新營區停五立體多目標停車場」於111年起即開始進行先期規劃及可行性評估研究，並於112年以自籌經費先行辦理統包工程發包作業，並同步提案爭取中央前瞻立體停車場結餘經費補助，這次中央核定補助經費可降低市府財政負擔，也期望中央能加速辦理其餘案件的審議，提供民眾更便捷的停車服務。
交通局長王銘德指出，交通局於113年3月已搶先完成「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」統包工程簽約作業，刻正如火如荼辦理基本設計，預計113年10月開工；「新營區停五立體多目標停車場」已於113年5月進行統包工程招標作業，將於113年7月完成招標，力拼113年12月開工。