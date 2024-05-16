黃勇傳違反內規遭統一獅開除！球團、經紀公司證實「有財務問題」

黃勇傳遭開除！統一獅今提選手合約「讓渡申請」　截止時間公布

▲統一獅未來之星內野手黃勇傳，傳出債務問題逾假未歸遭開除，球團已提出選手合約讓渡申請。（圖／取自黃勇傳FB）
▲統一獅未來之星內野手黃勇傳，傳出債務問題逾假未歸遭開除，球團已提出選手合約讓渡申請。（圖／取自黃勇傳FB）

記者黃建霖/綜合報導

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊2022年第一指名的內野手黃勇傳，昨日因「嚴重違反公司內部紀律」遭開除。中華職棒聯盟今（16）日公告，統一7-ELEVEn獅球團於5月15日下午提出黃勇傳選手合約讓渡申請，其他球團申請取得讓渡選手合約，截止時間為5月23日下午5點

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年輕好手自毀前程　黃勇傳去年就被得知有財務狀況

年僅20歲的黃勇傳被視為是大物等級的內野手，曾代表中華隊出征U18世界青棒賽，他打擊的穩定性和出色的二壘守備，被認為有機會在職棒站穩腳步，在2023年開始就在一軍大量出賽。可惜因為財務問題，違反公司內部紀律，早早離開職棒。

黃勇傳所屬的躍樂行銷表示，去年起公司就得知黃勇傳有財務狀況，也與統一7-11獅球團 協力關心與提醒他財務的規劃與安排，「遺憾未能如預期解決其個人財務問題，近期更因個人因素，影響球隊比賽出席以及訓練狀況，最終統一7-11獅球團提出正式解約的決議，我司尊重球團的決議。」

何謂合約讓渡？

根據中華職棒章程第18章選手合約讓渡辦法第98條，「讓渡」的定義為規定期限內選手合約指定或釋出之許可，就合約指定之部份，該許可有其時效性。至於要釋出一名選手，必須在所有其它球團均獲得合約指定之申請，且無球團願意接受後，才能對選手生效。

而各球團不得在未向其他球團提出合約讓渡申請，並獲得回覆前，逕行無條件釋出選手。

黃勇傳小檔案：


綽號：企鵝


出生日期：2004年03月12日（20歲）


身高體重：172公分、83公斤


投打習慣：右投左打


守備位置：內野手


出生地點：中華民國臺灣省彰化縣


所屬族裔：布農族


最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校


職棒選秀：2022年中華職棒季中選秀會統一7-ELEVEn獅隊第一指名


簽約金額：500萬元新台幣（另有100萬元激勵獎金）


職棒月薪：5萬元新台幣（2023年）


經歷：


彰化縣東山國小少棒隊


桃園市新明國中青少棒隊


桃園市平鎮高中青棒隊


中華職棒統一7-ELEVEn獅隊（2022年08月31日～2024年05月15日）

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