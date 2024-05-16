艾拉倫藥廠擴大全球服務！台灣分公司獲選「亞太區營運據點」

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此外，台灣家族性澱粉樣多發性神經病變特有基因型，在全球臨床試驗的各種基因型病患數上也位居第二，艾拉倫在台灣家族性澱粉樣多發性神經病變臨床試驗的進行，使台灣病患能夠參與的試驗人數為亞洲最多，以協助醫界能夠更為了解台灣病患的情況。艾拉倫更利用台灣數據協助台灣醫師發表兩篇臨床研究，幫助提升對家族性澱粉樣多發性神經病變疾病的了解。台灣也是繼日本之後，在亞洲第二個給付該疾病治療的RNAi藥品的國家。
繳出各種優秀的成績單，也讓艾拉倫決定以台灣分公司作為亞太區營運據點，艾拉倫秉持「病患用藥可近性理念」推動亞太業務成長，不管是在RNAi創新藥物的臨床發現與研發，或全球建立藥物永續可近性的途徑，艾拉倫都以此為基礎進行決策。
艾拉倫策略夥伴暨新興市場資深副總裁 Norton Oliveira 表示「我們在台灣的努力是一個成功範例，證明我們如何與當地醫療系統合作，一起將RNAi的創新藥物帶給更多的病患」，他強調台灣擁有高水準人才、創新研發的能力、對優質健康照護的堅持、先進的醫療政策，以及打造高度醫療可近性的環境，這些都是台灣能夠成為艾拉倫亞太區總部的原因。
自2013年以來，台灣就是艾拉倫全球臨床試驗的重要國家，台灣罕病患者參與的臨床試驗包括家族型類澱粉神經病變、轉甲狀腺素蛋白類澱粉樣心肌病變、急性肝性紫質症，迄今已有41名患者參與，為台灣罕見的大規模臨床投資。當臨床試驗結束時，患者將有機會參與艾拉倫的早期用藥計劃，並透過恩慈療法取得相關用藥，自2012年以來已有15名患者受益。