「民間到國會作證沒有刑責問題」 傅崐萁：今晚公佈國會改革法案
藍白明（16）日力拼將國會改革法案送進立法院會表決，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今（16）日宣布，今晚8點鐘將會正式公佈國會改革法案相關條文，更補充民間人士到國會作證，完全沒有刑責的問題，而政府官員若做不實、偽造文書、偽證，這觸及《刑法》，並不在這次「立法院職權行使法」修法。
記者林怡昕／台北報導
傅崐萁稍早受訪時說，民國93年12月大法官585號解釋令正式說明後，對於單一國會必須要有調查權，已經說明清楚，並沒有說立法院不能用刑責，所謂民事罰則在大法官解釋裡寫得非常清楚，但也沒有表達「不可以有相關刑責」，國民黨從善如流，對於國會改革相關法律，就是所有聽證會、調查權，以及不得藐視國會，所有相關聽證，委員會質詢、院會當中，只要是民間人士到國會來作證，都完全沒有刑責的問題
傅崐萁指出，政府官員若做不實、偽造文書、偽證，這觸及刑法，不在這次「立法院職權行使法」，沒有納入相關刑責，而是由刑法直接處理，不是由國會進行審判，所以完全符合大法官585號解釋令，而且民間人士、非政府官員到國會來作證，不會有任何刑事責任，最多只是虛偽不實表示罰款，
傅崐萁說，國民黨所提出的國會改革，跟民眾黨有相關溝通，有可能在今晚8點鐘會正式公佈所有條文，並在明天由藍白共同提案，讓明天國會改革法案能全部順利通過，完全符合大法官585號解釋令，絕對沒有民進黨所稱毀憲亂政，牴觸憲法法庭。