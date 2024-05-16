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賴清德稱520後洗滌人心　邱毅解讀「綠色恐怖」：6招讓目標獲罪

▲賴清德日前表示520就職後將有3項重要工作，分別為國家重建、社會改造與洗滌人心，前立委邱毅認為是「綠色恐怖」起手式。（圖／記者陳明中攝）
▲賴清德日前表示520就職後將有3項重要工作，分別為國家重建、社會改造與洗滌人心，前立委邱毅認為是「綠色恐怖」起手式。（圖／記者陳明中攝）

記者陳威叡／台北報導

準總統賴清德日前出席活動時表示，在520就職後將有3項重要工作，分別為國家重建、社會改造與洗滌人心。對此前立委邱毅解讀，洗滌人心就是政治清洗，以他對賴的了解，應該是在520後要搞「綠色恐怖」起手式。目前已有統派人士與組織被鎖定，將透過「民眾告發、檢察官偵辦、電話監聽、情治監控、媒體報導、名嘴羅織、側翼跟進、網軍出草」，最後就是讓目標人物在司法上獲罪，社會性死亡，以此殺雞儆猴，使社會出現寒蟬效應。

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邱毅表示，賴清德夜宴民進黨立委，下達「轉守為攻」的命令，要民進黨立委全面就戰鬥位置，還特別點出《反滲透法》絕不能讓在野黨給修了或廢了，並強調會用司法和輿論來支持綠委的戰鬥行動。此外預告520上任後要「洗滌人心」。

邱毅解讀，洗滌人心就是政治清洗，為了要順利的政治清洗，《反滲透法》絕對不能放寬，還要在司法上加緊羅織，在輿論上加強攻擊。以自己對賴清德的深刻了解，這應該是賴清德在520後要搞「綠色恐怖」的起手式。

邱毅透露，目前已有統派人士或組織已被鎖定，由司法檢調先啓動，其運作邏輯大概是「民眾告發、檢察官偵辦、電話監聽、情治監控、媒體報導、名嘴羅織、側翼跟進、網軍出草」，最後就是讓目標人物在司法上獲罪，社會性死亡，並以此殺雞儆猴，使社會出現寒蟬效應，致使人人自危，形成綠色恐怖的社會氛圍。

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