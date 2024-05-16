陳慕義3度開嗆北影！金馬拿獎後沒戲約：這沒有政治考量是看到鬼

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台北電影節回應：「台北電影獎評審在會議過程中，只針對演員的表演討論，無涉其他。台北電影節尊重評審委員的專業決定。」強調評審過程僅依照表演內容作為討論，無涉及其他因素考量入圍人選。
陳慕義凌晨2度發聲，直言：「台灣這個也曾被殺戮，如今更無端地被仇恨的地方，我可以演殺戮和仇恨那個角色，不是我知道要怎麼去揮刀開槍，是我在想，究竟是有誰？那麼多人想把台灣弄沉下去！我可以演，演戲很簡單，因為做什麼都可以不用負責，我就盡量。」
今日上午陳慕義受訪時，坦言憑藉《老狐狸》拿下金馬獎最佳男配角獎之後，演藝事業受影響：「從這次金馬獎結束後，我都開始沒有戲了欸，包括我演的八點檔演到沒了，說真的到底是我不會演，還是我跟別人相處不好，都沒有人要找我演戲，到底是發生什麼事情？」金馬獎過後臉書上大部分不是加油，都是罵聲，要他不要跟年輕人拍照，會影響他們的市場。
問到北影入圍名單有無政治考量？陳慕義說：「蔡詩萍（台北市文化局長）說『沒有，北影就很自主！』通常我不是在批評蔡詩萍，我跟他也不錯，講到很自主喔，我相信這要是沒有政治考量，這是看到鬼啦。」他強調不會畏懼強權：「賴清德就職我會去，賴清德是個務實的台獨工作者，我陳慕義是個浪漫的台獨工作者。」
最後，陳慕義再開酸台北電影節：「台北電影節我教你們好不好，你們其實讓我入圍就好，不要讓我得獎，你看吧！把事情搞這麼大，你們是故意的還是怎樣？大家在演戲好好的看每一個人工作嘛！戲分？唉⋯⋯去google戲分是在講什麼意思。」要評審拿出「量表」解釋，戲分多寡怎麼去評量：「台北電影節如果你覺得我戲分不足，典禮那天，我在那邊把我不足的戲分演給大家看。」
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