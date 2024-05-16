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陳慕義3度開嗆北影！金馬拿獎後沒戲約：這沒有政治考量是看到鬼

▲陳慕義3度開嗆北影！自爆金馬拿獎後開始沒戲約：「這沒有政治考量是看到鬼。」（圖／華映娛樂）
▲陳慕義3度開嗆北影！自爆金馬拿獎後開始沒戲約：「這沒有政治考量是看到鬼。」（圖／華映娛樂）

記者黃雅琪／綜合報導

第26屆台北電影獎昨（15）日公布入圍名單，台北電影節總監李亞梅揭開評審過程，提到陳慕義演出的《老狐狸》因為戲分不足、稍嫌吃虧，因此未能入圍影帝。陳慕義深夜不滿2度發文開嗆北影，今日上午受訪他自爆金馬拿獎後開始沒戲約，被問到北影入圍名單有無政治考量？陳慕義直言：「我相信這要是沒有政治考量，這是看到鬼啦。」

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陳慕義不滿北影給他「影帝遺珠」的原因是因爲戲分不夠，昨晚開嗆：「X的哩！我讀過書好不好，戲分也是指演員在戲劇／電影中扮演的角色其重要性與參與的程度，亦即演員在作品中角色的分量。不要跟我說你們拿著碼表計時每個演員演出的秒數以此計其分量。」

▲陳慕義深夜發文開嗆北影。（圖／陳慕臉書）
▲陳慕義深夜發文開嗆北影。（圖／陳慕臉書）
台北電影節回應：「台北電影獎評審在會議過程中，只針對演員的表演討論，無涉其他。台北電影節尊重評審委員的專業決定。」強調評審過程僅依照表演內容作為討論，無涉及其他因素考量入圍人選。

陳慕義凌晨2度發聲，直言：「台灣這個也曾被殺戮，如今更無端地被仇恨的地方，我可以演殺戮和仇恨那個角色，不是我知道要怎麼去揮刀開槍，是我在想，究竟是有誰？那麼多人想把台灣弄沉下去！我可以演，演戲很簡單，因為做什麼都可以不用負責，我就盡量。」

▲陳慕義高中沒畢業上台大，為把妹輕鬆轉進外文系，玩太瘋被二一。（圖／翻攝陳慕義臉書）
▲陳慕義坦言，拿完金馬獎之後戲約消失、罵聲不斷。（圖／翻攝陳慕義臉書）
今日上午陳慕義受訪時，坦言憑藉《老狐狸》拿下金馬獎最佳男配角獎之後，演藝事業受影響：「從這次金馬獎結束後，我都開始沒有戲了欸，包括我演的八點檔演到沒了，說真的到底是我不會演，還是我跟別人相處不好，都沒有人要找我演戲，到底是發生什麼事情？」金馬獎過後臉書上大部分不是加油，都是罵聲，要他不要跟年輕人拍照，會影響他們的市場。

問到北影入圍名單有無政治考量？陳慕義說：「蔡詩萍（台北市文化局長）說『沒有，北影就很自主！』通常我不是在批評蔡詩萍，我跟他也不錯，講到很自主喔，我相信這要是沒有政治考量，這是看到鬼啦。」他強調不會畏懼強權：「賴清德就職我會去，賴清德是個務實的台獨工作者，我陳慕義是個浪漫的台獨工作者。」

最後，陳慕義再開酸台北電影節：「台北電影節我教你們好不好，你們其實讓我入圍就好，不要讓我得獎，你看吧！把事情搞這麼大，你們是故意的還是怎樣？大家在演戲好好的看每一個人工作嘛！戲分？唉⋯⋯去google戲分是在講什麼意思。」要評審拿出「量表」解釋，戲分多寡怎麼去評量：「台北電影節如果你覺得我戲分不足，典禮那天，我在那邊把我不足的戲分演給大家看。」

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