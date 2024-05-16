饗賓新品牌「旨醞」鐵板燒5/21開幕！晚餐3608元 菜色搶先看
饗賓餐旅集團今（16）日正式公佈，將推出集團第11個餐飲品牌「旨醞」鐵板燒，預計於2024年5月21日試營運，地店位在新莊宏匯i-Tower的38樓，總坪數達198.09坪，設有60席座位。定價則是午餐2680元+10%、晚餐3280元+10%，明（17）日上午10:00起開放訂位。
記者葉盛耀/綜合報導
旗下有知名的「饗饗」、「旭集」等一位難求的Buffet品牌的饗賓餐旅，去年創立史上最貴自助餐廳「饗A Joy」之後，饗賓餐旅集團又迎來全新品牌「旨醞」，業者標榜悉心挑選八珍稀品，直送港灣奢華活海鮮，菜色將選用美國、日本頂級牛肉、鮑魚、龍蝦、北寄貝，讓茶酒與佳餚共舞。
「旨醞」將進駐新莊宏匯i-Tower 38樓，將於2024年5月21日試營運，總坪數達198.09坪，設有60席座位及三間包廂。目前「旨醞」的營業時間為午餐11:30至14:30，定價2680元+10%；晚餐為18:00至21:00，定價3280元+10%。明天5月17日上午10:00起開放訂位，至於是否與「饗A Joy」等其他品牌一樣會採預約時就要先收訂金？業者僅回覆，相關訂位方式明天才會公布。
另外，初魚集團旗下除了有初魚鐵板燒、初魚料亭等餐飲品牌之外，另有走平價路線的季樂鐵板燒，繼新光三越台中店開設首家分店之後，也進駐新光三越天母店，標榜268元起（A5和牛漢堡肉）就能吃到日本和牛，並訴求「A5和牛也能輕鬆享用」的食尚美味，皆採現場候位方式，無法提前預約。