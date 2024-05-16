長榮Q1 EPS 8.14元但營業成本大增　股價一度跌逾6%至202元

準經長郭智輝稱「核能是乾淨的能源」　經部：發展綠電的目標不變

▲準經長郭智輝回應立委詢問能源政策問題，提到「核能是乾淨的能源」。對此，經濟部補充說明，郭智輝是依照國際標準說明核能非綠能，強調，非核家園及發展綠電的目標不變。（圖／台電提供）
▲準經長郭智輝回應立委詢問能源政策問題，提到「核能是乾淨的能源」。對此，經濟部補充說明，郭智輝是依照國際標準說明核能非綠能，強調，非核家園及發展綠電的目標不變。（圖／台電提供）

記者魏妤庭／台北報導

媒體關注準經濟部長郭智輝在拜會立委時，被問及新政府對核能態度，郭智輝指「核能是乾淨的能源」，並表示未來上任面對核電爭議會符合民主做法。對此，經濟部今（16）日補充說明表示，郭智輝是依照國際標準說明核電不是綠能，強調政府對非核家園、發展綠電的目標不變。至於國內對核電廠是否繼續使用有不同看法，則是依法行政。

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭智輝昨日拜會立院經濟委員會立委，有國民黨立委詢問關於能源政策議題，並提到核能是否屬於綠電，郭智輝回應核能是「乾淨的能源」。至於2025非核家園政策再生能源配比目標已跳票，賴政府是否堅持非核家園，則是涉及跨部會討論，非經濟部單方面能決定。

對此，經濟部今日發出補充說明表示，立委詢問核能是否為綠能時，郭智輝依照國際標準說明，核電不是綠能，而是乾淨能源。國內許多大廠包含台積電、鴻海等大型企業所加入的是RE100綠電，確實不包括核能，這是就事實與國際標準向國會立委誠懇解釋。

同時，經濟部表示，政府對於非核家園的目標不變，發展綠電的努力不變。目前環境基本法第23條明定，政府應該訂定計畫，逐步達成非核家園目標。因此，政府邁向非核家園的政策沒有改變。

經濟部指出，考量到國內供應鏈對綠電的需求，將在2030年達到首波高峰，不管是需要初步達到RE30綠電3成的目標，或是高階製程需完全使用綠電，都有急迫需求，所以經濟部也將綠電視為產業出口的必要生產要素之一。

至於國內對現有核電廠是否繼續使用有不同看法，經濟部則表示，核電廠的使用期限、何時除役等步驟，都是寫在法律中的規範，作為行政機構，經濟部的態度就是依法行政。國會對修法的後續討論，則是予以尊重。

經濟部表示，依照國際能源總署與美國能源部考量減碳的效力，對乾淨能源的定義範圍較廣，電力方面包含再生能源、採用CCUS技術的化石燃料發電、核能、電池儲能等都在其中，至於國內大廠響應參與的RE100倡議，所定義的綠能，並未包含核能發電。

藍控錯誤能源政策釀空污！台電澄清：去年排放量較2011年大減65%

6月將啟動夏季電價！家庭電費平均1023元　台電釋疑：僅3成受影響

核電廠延役聲浪再起！台電曝確保國會社會有共識後的「關鍵計畫」

一下雨就停電？供電憂慮再起　台電端事故數據證明電網投資成效

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生