準經長郭智輝稱「核能是乾淨的能源」　經部：發展綠電的目標不變

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對此，經濟部今日發出補充說明表示，立委詢問核能是否為綠能時，郭智輝依照國際標準說明，核電不是綠能，而是乾淨能源。國內許多大廠包含台積電、鴻海等大型企業所加入的是RE100綠電，確實不包括核能，這是就事實與國際標準向國會立委誠懇解釋。
同時，經濟部表示，政府對於非核家園的目標不變，發展綠電的努力不變。目前環境基本法第23條明定，政府應該訂定計畫，逐步達成非核家園目標。因此，政府邁向非核家園的政策沒有改變。
經濟部指出，考量到國內供應鏈對綠電的需求，將在2030年達到首波高峰，不管是需要初步達到RE30綠電3成的目標，或是高階製程需完全使用綠電，都有急迫需求，所以經濟部也將綠電視為產業出口的必要生產要素之一。
至於國內對現有核電廠是否繼續使用有不同看法，經濟部則表示，核電廠的使用期限、何時除役等步驟，都是寫在法律中的規範，作為行政機構，經濟部的態度就是依法行政。國會對修法的後續討論，則是予以尊重。
經濟部表示，依照國際能源總署與美國能源部考量減碳的效力，對乾淨能源的定義範圍較廣，電力方面包含再生能源、採用CCUS技術的化石燃料發電、核能、電池儲能等都在其中，至於國內大廠響應參與的RE100倡議，所定義的綠能，並未包含核能發電。