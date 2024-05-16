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蘋果WWDC24搶先劇透iOS 18新功能！增眼控、音樂觸覺、減少暈車

▲蘋果提預告iOS 18在輔助使用上增加4大新功能，其中就包含了眼動追蹤，可以透過眼睛來操控手機或是平板。（圖／翻攝官網）
▲蘋果提預告iOS 18在輔助使用上增加4大新功能，其中就包含了眼動追蹤，可以透過眼睛來操控手機或是平板。（圖／翻攝官網）

記者周淑萍/綜合報導

各家科技大廠近日大秀AI，蘋果WWDC24開發者大會下月初才登場，但似乎也按耐不住了，提早預告今年稍晚會推出全新輔助使用功能，預料在iOS 18作業系統上出現。新功能包含了眼動追蹤、音樂觸覺、聲音捷徑和有助於減少暈車的車輛移動提示。

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WWDC24開發者大會預計6月11日登場，蘋果官方提早預告下一代iOS 18在「輔助使用」上會加入4大實用功能。

🟡眼動追蹤，用眼睛操控裝置

「眼動追蹤」是專為有身體障礙的使用者而設計，使用前置鏡頭在幾秒鐘內即可完成設定和校正，之後用戶就可以用眼睛導覽 app 的元素，並運用 Dwell Control 來啟動各個元素，只用眼睛即可使用實體按鈕、滑動和其他手勢等更多功能。

▲蘋果今年年稍晚將推出「眼動追蹤」，讓使用者只用眼睛即可導覽 iPad 和 iPhone 的方式。（圖／翻攝官網）
▲蘋果今年年稍晚將推出「眼動追蹤」，讓使用者只用眼睛即可導覽 iPad 和 iPhone 的方式。（圖／翻攝官網）
🟡音樂觸覺，用觸感聽音樂

「音樂觸覺」是聾人或聽力障礙使用者在 iPhone 上體驗音樂的新方式，啟用此輔助使用功能後，iPhone 的觸感引擎會根據音樂音訊提供輕點、觸感、精巧的振動等觸覺效果，適用於 Apple Music 目錄中的數百萬首歌曲，並將以 API 形式供開發者使用。

▲蘋果公布了年度藝人今年由Taylor Swift 獲選，Apple Music全球Top 100裡65首都是她的歌曲，達到「超級巨星」的新境界。年度最夯的歌單《Eras Tour》，風光拿下年度串流播放量第一。（圖／記者周淑萍攝）
▲啟用「音樂觸覺」輔助使用功能後，iPhone 的觸感引擎會根據音樂音訊提供輕點、觸感、精巧的振動等觸覺效果。（圖／記者周淑萍攝）
🟡語音捷徑，適用於多種語音

透過「語音捷徑」，iPhone 和 iPad 使用者可以指定 Siri 能理解的自訂話語，用以啟動捷徑並完成繁複的任務。另一項新功能「聆聽非典型語音」為使用者提供一個選項，能加強更多種語音的辨識功能。「聆聽非典型語音」使用裝置端機器學習技術來辨識使用者的語音模式，專為影響言語的後天或漸進式病症，例如腦性麻痺、肌萎縮性側索硬化症 (ALS) 或中風患者而設計。

🟡車輛移動提示，有助於減少暈車

研究顯示，動暈症常常是因為人們視覺與感覺的感官衝突所引起，最常出現的就是在行進中的車輛內使用手機，容易出現暈車。透過「車輛移動提示」功能，螢幕邊緣的動態小點代表車輛移動的變化，有助於減少感官衝突，而不干擾主要內容。「車輛移動提示」使用 iPhone 和 iPad 內建的感測器來辨識使用者處於移動的車輛中，並因應這樣的狀況。此功能可設定在 iPhone 上自動顯示，也可以在「控制中心」開啟和關閉。

▲「車輛移動提示」有助於減少行駛車輛中乘客的暈車症狀。（圖／翻攝官網）
▲「車輛移動提示」有助於減少行駛車輛中乘客的暈車症狀。（圖／翻攝官網）

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