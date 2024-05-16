蘋果WWDC24搶先劇透iOS 18新功能！增眼控、音樂觸覺、減少暈車

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🟡眼動追蹤，用眼睛操控裝置
「眼動追蹤」是專為有身體障礙的使用者而設計，使用前置鏡頭在幾秒鐘內即可完成設定和校正，之後用戶就可以用眼睛導覽 app 的元素，並運用 Dwell Control 來啟動各個元素，只用眼睛即可使用實體按鈕、滑動和其他手勢等更多功能。
🟡音樂觸覺，用觸感聽音樂
「音樂觸覺」是聾人或聽力障礙使用者在 iPhone 上體驗音樂的新方式，啟用此輔助使用功能後，iPhone 的觸感引擎會根據音樂音訊提供輕點、觸感、精巧的振動等觸覺效果，適用於 Apple Music 目錄中的數百萬首歌曲，並將以 API 形式供開發者使用。
🟡語音捷徑，適用於多種語音
透過「語音捷徑」，iPhone 和 iPad 使用者可以指定 Siri 能理解的自訂話語，用以啟動捷徑並完成繁複的任務。另一項新功能「聆聽非典型語音」為使用者提供一個選項，能加強更多種語音的辨識功能。「聆聽非典型語音」使用裝置端機器學習技術來辨識使用者的語音模式，專為影響言語的後天或漸進式病症，例如腦性麻痺、肌萎縮性側索硬化症 (ALS) 或中風患者而設計。
🟡車輛移動提示，有助於減少暈車
研究顯示，動暈症常常是因為人們視覺與感覺的感官衝突所引起，最常出現的就是在行進中的車輛內使用手機，容易出現暈車。透過「車輛移動提示」功能，螢幕邊緣的動態小點代表車輛移動的變化，有助於減少感官衝突，而不干擾主要內容。「車輛移動提示」使用 iPhone 和 iPad 內建的感測器來辨識使用者處於移動的車輛中，並因應這樣的狀況。此功能可設定在 iPhone 上自動顯示，也可以在「控制中心」開啟和關閉。