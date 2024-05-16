今率內閣總辭！陳建仁主持院會最終回 自認這項政績「成果豐碩」
行政院長陳建仁今（16）日主持任內最後一次行政院會，並於會中通過內閣總辭一案，在會中致詞表示，總統蔡英文從2016年上任以來，行政團隊這8年齊心團結、一棒接一棒，全力以赴推展各項振興經濟、照顧國人、捍衛國家、深化民主、富裕民生的福國利民政策與建設，並且有了許多具體、民眾有感的施政成果。自己任內則是共同完成疫後特別預算案，前瞻基礎建設計畫的推動更是成果豐碩，也要求各部會既有施政成果上持續努力精進，並妥為傳承交接，讓政府施政無縫接軌。
記者陳威叡／台北報導
陳建仁今日率領閣員總辭，致詞時表示，從2016年總統蔡英文上任以來，在其帶領下行政團隊這8年來，齊心團結、一棒接一棒，全力以赴推展各項振興經濟、照顧國人、捍衛國家、深化民主、富裕民生的福國利民政策與建設，並且有了許多具體、民眾有感的施政成果。特別的是，自己任內不但共同完成疫後特別預算案，前瞻基礎建設計畫的推動更是成果豐碩。
陳建仁表示，過去儘管台灣面臨美中對抗、百年大旱、COVID-19疫情、烏俄戰爭、氣候變遷、通貨膨脹以及國際能源價格高漲等國內外嚴峻的威脅與挑戰，但是在中央、地方及全體國人齊心共同努力下，攜手打造出一個「溫暖而堅韌」的台灣，並且繳出一張張相當亮麗的成績單，除了獲得多項國際評比肯定之外，也讓世界看見臺台灣。
陳建仁說，自己對行政團隊的每一位部會首長、各縣市首長，以及全體公務同仁，表達誠摯的敬意與謝意，謝謝大家一路相挺，在過去的這段歲月中，手牽手、肩並肩、心連心共同努力。而嶄新的行動創新AI內閣，將在5月20日，總統賴清德就任同步上路，請各部會在既有施政成果上持續努力精進，並妥為傳承交接，讓政府施政無縫接軌。
最後陳建仁期許大家持續為提升台灣競爭力、增進全民福祉而努力，希望大家團結一心，讓台灣愈來愈向前行，共同創造更好的國家。