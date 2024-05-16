超級除息日！21檔債券ETF明除息　今參與行情最後上車日

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其中，00937B群益ESG投等債20+人氣較旺，無論是規模或受益人數的增長狀況，今年來都居所有債券ETF之冠，加上其上市以來配息金額穩定，連續四次的金額都一樣為0.084元，市場交投也相當熱絡，近5日平均成交量近13.25萬張，高居債券ETF之冠。
法人推測00937B之所以能聚集如此高人氣的理由有三，一為產品設計訴求符合市場所需，成分券為鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，可說是從源頭提升配息能力，也兼顧資產品質，且布局長天期債券也有望受惠於後續降息契機；二為15元發行，入手門檻相對友善；三為上市以來配息金額穩定一致，讓投資人資金運用規劃上也相對不易受到影響。
另外三檔月配債券ETF近日成交狀況亦不俗，00933B近五日均量為2.9萬張、00772B為近7790張、00773B為近2794張，在整體債券ETF中都屬前段班，也可窺見投資大眾對於月配型債券ETF的接受程度有所提升。其他如00679B、00795B兩檔也將在17日除息的長天期美債ETF近日同樣也交投活絡，顯見天期越長的債券ETF，在現階段降息預期的驅動下，持續獲市場關注。