NBA季後賽／獨行俠104：92退雷霆！Doncic砍31分 系列賽3：2聽牌
▲此役獨行俠一哥Luka Doncic全場共22投12中，砍下全場最高31分，外帶10籃板11助攻，也是個人連續2場比賽繳出大三元成績，終場率領獨行俠以104：92擊敗雷霆，目前系列賽取得3:2的聽牌優勢。（圖／美聯社／達志影像）
記者
陳品翔/綜合報導
2024-05-16 11:54:05
NBA美國職籃季後賽西區次輪系列賽，達拉斯獨行俠與奧克拉荷馬雷霆系列賽第5場比賽，今（16）日在雷霆隊主場進行，雙方賽前戰成2：2平手，本場關鍵的「天王山之戰」，誰能搶下勝利就能夠率先聽牌。而此戰獨行俠靠著一哥
Luka Doncic砍下全場最高31分，且連續2場繳出「大三元」成績，終場率獨行俠以104：92擊敗雷霆，目前系列賽取得3:2的聽牌優勢。
本場比賽上半場，獨行俠就展現強大的搶勝企圖心，團隊在進攻方面表現相當出色，投籃命中率高達56.1%，三分線也有41.2%，也是領先關鍵。半場打完一哥Luka Doncic共11投7中，攻下半場最高17分，此外獨行俠還有奇兵跳出，前鋒Derrick Jones Jr.6投全進，包含了3記三分外線，挹注15分；至於雷霆方面則是稍嫌黯淡，一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander半場10投5中攻下10分，已是全隊最高，半場打完獨行俠以54:44取得雙位數領先。
易籃再戰後，雷霆儘管在第三節靠著一哥SGA單節攻下14分，但是雷霆苦無其他球員跳出，在外線的把握度也不佳，三節打完獨行俠仍然把握住對手命中率不高的機會，取得79:67領先。
比賽來到決勝節，獨行俠開局就打出一波10:4的攻勢，將領先分差拉開至全場最大的18分差距，但是雷霆不願就此認輸，隨後也回敬一波8:0攻勢，迫使獨行俠喊出暫停。暫停結束後，雙方你來我往，持續糾纏，但雷霆始終欠缺連續得分的機會，在內外都錯失一些不錯的空檔，終場就以12分之差不敵獨行俠，獨行俠在系列賽率先取得3:2聽牌。
此役獨行俠一哥Luka Doncic全場共22投12中，砍下全場最高31分外帶10籃板11助攻，也是個人連續2場比賽繳出大三元成績。前鋒Derrick Jones Jr.攻下19分，當家控衛Kyrie Irving挹注12分4助攻，中鋒Daniel Gafford貢獻9分7籃板。
雷霆一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander全場21投12中，攻下全隊最高30分，並附帶6籃板7助攻，Lu Dort挹注12分6籃板4助攻，中鋒Chet Holmgren貢獻13分4籃板 ，Jalen Williams得到12分。
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